Выставка-форум «Товары земли Югорской» продемонстрирует продукцию бренда «Сделано в Югре»

C 7 по 9 декабря в Ханты-Мансийске состоится XXIII выставка-форум «Товары земли Югорской», которая организована в рамках празднования 88-летней годовщины образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мероприятие ведет свою историю с 1995 года, постепенно становясь всё более массовым и масштабным. Если в 2009 году свою продукцию представляли 180 участников, то в этом году в выставке примут участие более 220 предприятий и организаций от 21 муниципальных образований.

Выставка-форум «Товары земли Югорской» является одним из главных региональных событий в сфере экономики, важной площадкой для обсуждения вопросов развития малого и среднего бизнеса на территории округа. В списке ключевых тем мероприятия стоит выделить презентации товаров и услуг от местных производителей под знаком «Сделано в Югре» – как новинок, так и уже известных востребованных продуктов.На сегодняшний день, компании и предприятия региона получат всестороннюю поддержку в продвижении своей продукции под брендом «Сделано в Югре».Кроме того, планируется продвижение бренда на крупнейших электронных площадках.

Повестка форумной части будет тесно связана с обсуждением актуальных торгово-экономических показателей региона, а именно, существенного роста поставок продукции из Югры на рынок России и стран зарубежья. «С начала года Югра экспортировала товары в 8 стран СНГ и 46 стран дальнего зарубежья общей стоимостью почти 15 миллиардов долларов. Растущую долю в этом объеме занимает продукция лесопромышленного комплекса» - подчеркнула Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ходе ежегодногообращения к жителям, общественности и депутатам думы Югры.

На XXIII выставке-форуме «Товары земли Югорской» будет представлена лучшая продукция местных предприятий из ряда приоритетных отраслей. В частности, те товары и услуги, которые уже зарекомендовали себя на международных рынках более 50 других стран мира. Наиболее популярные продукты и самые успешные производители посоревнуются за престижные номинации: «Лидер бизнеса Югры» и «Лучший товар Югры», а победители отправятся представлять регион на всероссийском конкурсе.

Выставка-форум станет важной частью концепции развития территориального брендинга и маркетинга «Сделано в Югре» и выступит важным связующим звеном во взаимодействии представителей бизнеса, потребителей и административных структур. За последние два года общее количество сельскохозяйственных кооперативов в автономном округе удвоилось. Уже сегодня в Ханты-Мансийске работает агромаркет, реализующий продукцию под брендом «Сделано в Югре».