Выставка-форум «Товары земли Югорской» станет главным событием года бренда «Сделано в Югре»

Окружная выставка-форум товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Товары земли Югорской» в этом году пройдет в 23 раз. Площадкой главного выставочного проекта года по традиции станет КВЦ «Югра-Экспо».

Выставка-форум «Товары земли Югорской» - это самое брендовое событие региона, которое объединяет товаропроизводителей и жителей округа. На выставке будут продемонстрированы высокие достижения агропромышленного комплекса и развитие экспортного потенциала региональных продуктов.

«За последние два года общее количество сельскохозяйственных кооперативов в автономном округе удвоилось, благодаря этому через механизмы грантовой поддержки начала формироваться сеть агромаркетов, реализующих продукцию под брендом "Сделано в Югре". Первый такой магазин открылся в Ханты-Мансийске, в планах - сеть в Нижневартовске и Сургуте» - было отмечено Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальей Комаровой, в ходе ежегодногообращения к жителям региона, общественности и депутатам думы Югры.

Выставка-форум «Товары земли Югорской» по праву считается главной выставкой автономного округа, собирает лучших товаропроизводителей Югры. Мероприятие объединяет в себе масштабную выставочную экспозицию, конкурсную программу, деловые мероприятия и культурные события. На протяжении двадцати трех лет выставка выполняет важную миссию продвижения на рынок округа высококачественной конкурентоспособной продукции югорских товаропроизводителей. Югорские предприниматели смогут обменяться опытом, и узнать о новых подходах в продажах и привлечении клиентов, наладить новые каналы сбыта, а также ознакомиться с программами поддержки бизнеса.

Свои достижения продемонстрируют более 220 предприятий малого и среднего бизнеса Югры. Ими будут презентованы инвестиционные проекты, лучшая продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, новые продукты и услуги. Разделы выставки охватывают все отрасли агропромышленного комплекса Югры. Помимо традиционной для нашего округа продукции – дикоросов, рыбы, мясной, молочной продукции и хлебобулочных изделий, будут представлены новые товары – домашние сыры, масло кедрового ореха, ореховое молоко, детокс-смузи. В выставке-форуме примут участие, в том числе, производители, товары которых отмечены знаком «Сделано в Югре».

Ежегодно в ходе работы выставки-форума будут подведены итоги окружных конкурсов «Лидер бизнеса Югры», «Лучший товар Югры». Конкурсная комиссия определит товары, которые будут отмечены знаком «Лучший товар Югры» в шести номинациях: «Рыба и рыбная продукция», «Мясо и мясопродукты», «Дикоросы», «Пушно-меховое сырье и изделия», «Изделия из дерева», «Изделия национальных промыслов и сувенирная продукция». Помимо этого пройдут муниципальных образований Югры «Лучшие из лучших», конкурс-дегустация «Народное признание».

Выставка-форум «Товары земли Югорской» - это всегда яркий праздник для жителей и гостей Ханты-Мансийска. В дни проведения выставки посетителей ожидают выступления творческих коллективов муниципальных образований, а участники XII Всероссийского Съезда Дедов Морозов и Снегурочек покажут гостям эстрадные номера, посвященные предстоящему году, проведут игры и конкурсы для детей и взрослых.

Организаторы выставки-форума «Товары земли Югорской»:

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

При поддержке Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

XXIII выставка-форум «Товары земли Югорской» пройдет 7-9 декабря в КВЦ «Югра-Экспо», Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19