​Как вывести бизнес в онлайн — расскажут на бесплатном семинаре в Сургуте

Мечтаете захватить аудиторию интернета, но не знаете, с чего начать? Как сделать сайт, если вы директор, а не программист? Найдите идеи для развития бизнеса и стратегии для выхода в онлайн на бесплатном «Федеральном семинаре» в Сургуте. Вы узнаете, как запустить интернет-проект и обогнать конкурентов.
Не верьте книгам и статьям в интернете – эта информация давно устарела. Только 25 октября на семинаре вы встречаетесь с экспертами, забираете их идеи и получаете ответы на свои вопросы. Ведущие IT-компании региона поделятся действующими рецептами современного онлайн-бизнеса и опытом.
Приходите на семинар и узнайте:
- как сэкономить время и деньги при запуске интернет-проекта;
- что реально заставит интернет-магазин продавать уже через 60 дней после старта;
- как не слить в трубу бюджет на продвижение;
- как перестать разрываться на все соц.сети и мессенджеры при обслуживании клиентов;
- как управлять компанией с курорта в Испании;
- как узнать все тайные желания клиентов с помощью CRM;
- какие интернет-технологии необходимы современной компании.
Бесплатные мероприятия по электронной коммерции всегда вызывают ажиотаж, поэтому лучше прямо сейчас потратить 30 секунд и забронировать себе местов зале.
Этот семинар только для тех, кто:
- погряз в офлайне и созрел развивать бизнес в интернете;
- готов продавать в 2 раза больше без увеличения бюджета на рекламу;
- хочет найти время на семью и нормальный отдых, а не вкалывать 26 часов в сутки на свой бизнес.
«Очередной бесполезный семинар» — думают скептики. Ну и пусть думают, в то время вы инвестируете всего 6 часов своего времени в развитие бизнеса и опережаете конкурентов. Спикеры семинара это руководители IT-компаний, профессионалы в e-commerce, которые делятся с вами только реальным практическим опытом. Эксперты не учат вас жить и не требуют вложить деньги в воздух. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, вы решаете сами.
После семинара у вас появятся:
- план по созданию интернет-проекта с нуля;
- уверенность в завтрашнем дне назло конкурентам;
- новые деловые контакты и обратная связь от бизнесменов вашего города.
Количество мест ограничено, поэтому регистрируйтесь прямо сейчас.