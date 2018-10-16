16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,9167   EUR  77,1282  

​Как вывести бизнес в онлайн — расскажут на бесплатном семинаре в Сургуте

Региональные IT-эксперты откроют секреты создания интернет-магазина для начинающих

Фото предоставлено компанией 1С-Битрикс
Фото предоставлено компанией 1С-Битрикс

Мечтаете захватить аудиторию интернета, но не знаете, с чего начать? Как сделать сайт, если вы директор, а не программист? Найдите идеи для развития бизнеса и стратегии для выхода в онлайн на бесплатном «Федеральном семинаре» в Сургуте. Вы узнаете, как запустить интернет-проект и обогнать конкурентов.

Не верьте книгам и статьям в интернете – эта информация давно устарела. Только 25 октября на семинаре вы встречаетесь с экспертами, забираете их идеи и получаете ответы на свои вопросы. Ведущие IT-компании региона поделятся действующими рецептами современного онлайн-бизнеса и опытом.

Приходите на семинар и узнайте:

- как сэкономить время и деньги при запуске интернет-проекта;

- что реально заставит интернет-магазин продавать уже через 60 дней после старта;

- как не слить в трубу бюджет на продвижение;

- как перестать разрываться на все соц.сети и мессенджеры при обслуживании клиентов;

- как управлять компанией с курорта в Испании;

- как узнать все тайные желания клиентов с помощью CRM;

- какие интернет-технологии необходимы современной компании.

Бесплатные мероприятия по электронной коммерции всегда вызывают ажиотаж, поэтому лучше прямо сейчас потратить 30 секунд и забронировать себе местов зале.

Этот семинар только для тех, кто:

- погряз в офлайне и созрел развивать бизнес в интернете;

- готов продавать в 2 раза больше без увеличения бюджета на рекламу;

- хочет найти время на семью и нормальный отдых, а не вкалывать 26 часов в сутки на свой бизнес.

«Очередной бесполезный семинар» — думают скептики. Ну и пусть думают, в то время вы инвестируете всего 6 часов своего времени в развитие бизнеса и опережаете конкурентов. Спикеры семинара это руководители IT-компаний, профессионалы в e-commerce, которые делятся с вами только реальным практическим опытом. Эксперты не учат вас жить и не требуют вложить деньги в воздух. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, вы решаете сами.

После семинара у вас появятся:

- план по созданию интернет-проекта с нуля;

- уверенность в завтрашнем дне назло конкурентам;

- новые деловые контакты и обратная связь от бизнесменов вашего города.

Количество мест ограничено, поэтому регистрируйтесь прямо сейчас.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

16 октября 2018 в 09:00, просмотров: 1769, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

​Если в доме газ

​Если в доме газ
Главный инженер компании ОАО «Сургутгаз» рассказал, как уберечь себя и окружающих от ЧП при использовании газового оборудования
Константин Шперлинг 11 января в 23:28
670 0
В СМИ пишут, что контроль над Utair может перейти к Сбербанку и ВТБ. Как такое может произойти?

В СМИ пишут, что контроль над Utair может перейти к Сбербанку и ВТБ. Как такое может произойти?
Артем Мазнев 11 января в 19:31
1128 3
​Рудион по пятницам

​Рудион по пятницам
Послепраздничная
Редакция СИА-ПРЕСС 11 января в 18:52
893 1
​«Усыплять бездомных собак больше не будем»

​«Усыплять бездомных собак больше не будем»
Как новый закон о животных повлияет на работу службы отлова в Сургуте
Лилия Сулейманова 11 января в 16:12
669 1
​Сургутский район в день своего 95-летия показал новую школу

​Сургутский район в день своего 95-летия показал новую школу
Она откроется в Высоком мысе
Артем Мазнев 11 января в 15:09
687 1
​В Сургуте разыскивают мужчину, который показывал детям свой пенис

​В Сургуте разыскивают мужчину, который показывал детям свой пенис
Следственный комитет Югры рассказал, как ведется работа с такими преступниками
Лилия Сулейманова 11 января в 14:17
1023 5
​Марина Шишова: «Абстрактное искусство — как и любое другое — надо не понимать, а чувствовать»

​Марина Шишова: «Абстрактное искусство — как и любое другое — надо не понимать, а чувствовать»
Автор выставки «Без рамок» — о свободе зрительского восприятия, заповедях, мечтах и тотальной искренности
Надежда Макаренко 11 января в 14:03
658 0
Искренне поздравляю всех нас с 95-летним юбилеем родного Сургутского района

Искренне поздравляю всех нас с 95-летним юбилеем родного Сургутского района
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 11 января в 10:13
457 0
Поздравляю вас с 95-летним юбилеем Сургутского района!

Поздравляю вас с 95-летним юбилеем Сургутского района!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 11 января в 08:59
532 4
​Почему у некоторых сургутян в расчетках за декабрь завышена стоимость отопления? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Почему у некоторых сургутян в расчетках за декабрь завышена стоимость отопления? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 10 января в 17:02
1088 10
Сургутян в сети призывают не платить за вывоз мусора по новой схеме

Сургутян в сети призывают не платить за вывоз мусора по новой схеме
Лилия Сулейманова 09 января в 17:28
1572 11
Подытожили район. Пределы контроля

Подытожили район. Пределы контроля
Развитие Сургутского района в 2018 году омрачило несколько скандалов
Артем Мазнев 07 января в 13:24
1168 3
Медали года. ​Без герба и флага

Медали года. ​Без герба и флага

Российские спортсмены всё-таки выступали на Олимпиаде, хотя и без национальной символики. В итоге, у нас 17 медалей
Константин Шперлинг 06 января в 14:04
953 1
Бой года. Скандальная победа

Бой года. Скандальная победа
Россиянин Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе
Константин Шперлинг 06 января в 10:02
905 0
​Почин года. Сургут принял Кубок мира по водному поло

​Почин года. Сургут принял Кубок мира по водному поло
Побороться за первое место приехали представители восьми стран. Трибуны были переполнены
Константин Шперлинг 05 января в 12:45
1019 2
​Чемпионат года. Такого не ожидал никто

​Чемпионат года. Такого не ожидал никто

Сборная России по футболу впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ
Константин Шперлинг 05 января в 10:07
985 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: -
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика