​Как вывести бизнес в онлайн — расскажут на бесплатном семинаре в Сургуте

Мечтаете захватить аудиторию интернета, но не знаете, с чего начать? Как сделать сайт, если вы директор, а не программист? Найдите идеи для развития бизнеса и стратегии для выхода в онлайн на бесплатном «Федеральном семинаре» в Сургуте. Вы узнаете, как запустить интернет-проект и обогнать конкурентов.

Не верьте книгам и статьям в интернете – эта информация давно устарела. Только 25 октября на семинаре вы встречаетесь с экспертами, забираете их идеи и получаете ответы на свои вопросы. Ведущие IT-компании региона поделятся действующими рецептами современного онлайн-бизнеса и опытом.

Приходите на семинар и узнайте:

- как сэкономить время и деньги при запуске интернет-проекта;

- что реально заставит интернет-магазин продавать уже через 60 дней после старта;

- как не слить в трубу бюджет на продвижение;

- как перестать разрываться на все соц.сети и мессенджеры при обслуживании клиентов;

- как управлять компанией с курорта в Испании;

- как узнать все тайные желания клиентов с помощью CRM;

- какие интернет-технологии необходимы современной компании.

Бесплатные мероприятия по электронной коммерции всегда вызывают ажиотаж, поэтому лучше прямо сейчас потратить 30 секунд и забронировать себе местов зале.

Этот семинар только для тех, кто:

- погряз в офлайне и созрел развивать бизнес в интернете;

- готов продавать в 2 раза больше без увеличения бюджета на рекламу;

- хочет найти время на семью и нормальный отдых, а не вкалывать 26 часов в сутки на свой бизнес.

«Очередной бесполезный семинар» — думают скептики. Ну и пусть думают, в то время вы инвестируете всего 6 часов своего времени в развитие бизнеса и опережаете конкурентов. Спикеры семинара это руководители IT-компаний, профессионалы в e-commerce, которые делятся с вами только реальным практическим опытом. Эксперты не учат вас жить и не требуют вложить деньги в воздух. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, вы решаете сами.

После семинара у вас появятся:

- план по созданию интернет-проекта с нуля;

- уверенность в завтрашнем дне назло конкурентам;

- новые деловые контакты и обратная связь от бизнесменов вашего города.

Количество мест ограничено, поэтому регистрируйтесь прямо сейчас.