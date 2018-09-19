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В Сургуте пройдет семинар по успешному участию в закупках 223-ФЗ для компаний малого и среднего бизнеса

21 сентября в Сургуте состоится крупное мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), совместно с партнерами, при поддержке администрации Ханты-Мансийского автономного округа проводит семинар на тему: «Участие представителей малого и среднего бизнеса в закупках» в соответствии с Федеральным законом №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и федеральных компаний: корпорации МСП, крупнейших заказчиков, представленных в Ханты-Мансийском автономном округе (в т.ч. ПАО «Ростелеком», ПАО «Интер РАО») представителей электронных торговых площадок: АО «ТЭК-Торг», АО «ЕЭТП» и др.

Семинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется

  • 1.Подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок.
  • 2.Получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП.
  • 3.Обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса г. Сургут и Ханты-Мансийского автономного округа в закупках крупнейших государственных корпораций.
  • 4.Изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.

В мероприятии примут участие:

  • Представители администрации Ханты-Мансийского автономного округа.
  • АО «Корпорация МСП».
  • Крупнейшие заказчики региона.
  • Общественные объединения предпринимателей, а также электронных торговых площадок.
  • Представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

По итогам семинара, каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Мероприятие пройдет: Сургутский государственный университет (г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 8), начало в 09:30.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте: семинар-мсп.рф

Участие бесплатно. Количество мест ограничено.


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19 сентября в 10:02, просмотров: 1800, комментариев: 0


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