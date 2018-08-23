​На Сургутском ЗСК изучают обновленные стандарты качества

Специалисты Сургутского филиала Общества «Газпром переработка» прошли обучение по теме «Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента в соответствии с обновлёнными стандартами».

Плановый трёхдневный учебный курс был организован на базе предприятия под руководством специалистов Уральского межрегионального сертификационного центра. Обучение проводилось с целью обеспечения необходимого уровня понимания новых требований, отличия обновленных и действующих версий стандартов качества, формирования риск-ориентированного мышления. Слушателями курса стали внутренние аудиторы Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина - ведущие специалисты и руководители различных подразделений филиала.

«Внутренний аудит призван помочь в улучшении рабочих процессов предприятия через выявление и своевременное устранение существенных и часто повторяющихся несоответствий. В системе менеджмента аудиторы – своего рода «спецназ». К ним предъявляются повышенные требования. Аудитор должен быть специалистом не только в системе менеджмента, но и хорошо ориентироваться на «чужой территории», т.е. вникать в процессы проверяемого подразделения», - пояснили в группе менеджмента качества Сургутского ЗСК.

В программу курса вошли материалы, связанные с особенностями и областями применения стандартов экологического менеджмента, менеджмента качества, безопасности труда и охраны здоровья, их интеграции в бизнес- процессы.

«Состав аудиторов на заводе постоянно изменяется – это естественный процесс, связанный с ротацией кадров. Подобное обучение способствует поддержанию качественного уровня аудита в соответствии с изменениями в стандартах, что особенно актуально в связи с планируемой заменой ныне действующего стандарта OHSAS 18001 на ИСО 45001», - рассказал Сергей Талалаев, главный инженер Сургутского ЗСК.

Итогом изучения теоретического материала и выполнения заданий практической части учебного курса стало тестирование, по результатам которого аудиторы получили соответствующие сертификаты.