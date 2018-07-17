​ВТБ нарастил выдачи ипотеки и кредитов наличными югорчанам в 1,5 раза

Ипотека, потребительское кредитование и автокредитование в банке ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре показали в первом полугодии 2018 года значительный прирост к аналогичному периоду прошлого года. Об этом на пресс-конференции 17 июля рассказал управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в регионе Владимир Шевелев.

Драйверами развития банковской розницы ВТБ в ХМАО в первом полугодии 2018 года традиционно стали потребительское кредитование и ипотека. При этом отличную положительную динамику в очередной раз продемонстрировало автокредитование.

За первое полугодие 2018 года ВТБ в ХМАО выдал 6,8 тыс. кредитов наличными на общую сумму 4,7 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер потребкредита при этом в регионе за год вырос на 31%. В Югре в первом полугодии он составил 699 тыс. рублей.

Основными направлениями, на которые клиенты берут кредиты наличными, традиционно остаются ремонт, крупная бытовая техника и путешествия, а также рефинансирование кредитов, взятых в других банках.

Вторым драйвером розничного кредитования в ВТБ стала ипотека. За январь-июнь ВТБ выдал в Югре 1721 ипотечный кредит на сумму 4 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше по объему, чем за 1 первое полугодие 2017 года. Средний размер ипотечного кредита югорчан в ВТБ за полгода составил 2,3 млн рублей, увеличившись на 6% про сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заметной тенденцией остается спрос на рефинансирование ипотеки. За первый квартал доля рефинансирования в выдачах ипотеки ВТБ в ХМАО-Югре составила 20,8%, тогда как в первом полугодии 2017 года она достигала лишь 11,8%.

Владимир Шевелев отметил положительную тенденцию на развитие авторынка региона, которое влечет за собой подъем рынка автокредитования. Банк ВТБ за январь-июнь выдал в регионе 1018 автокредитов на сумму 704 млн рублей, что на 23% больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

«Помимо общего оживления рынка, на автокредитование положительно повлияли госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», действовавшие в первом квартале, – рассказал управляющий. – Однако мы видим, что и после окончания программ клиенты охотно приобретают новые автомобили как на собственные средства, так и на заемные. Самыми покупаемыми в кредит марками автомобилей, по нашей статистике, остаются Lada, Hyundai и KIA».

За первый квартал выросли и портфели розничного бизнеса банка ВТБ в ХМАО. Кредитный портфель за первое полугодие вырос на 8,3%, составив на 1 июля 2018 года 36,2 млрд рублей. Депозитный портфель физлиц за январь-июнь вырос на 22,4%, составив на 1 июля 2018 года 19 млрд рублей.