Взрывной рост кредитования в Югре: причины и прогнозы

Первое полугодие 2018 года стало для банковской розницы Ханты-Мансийского автономного округа очередным периодом роста. В начале года Центробанк продолжил курс на снижение ключевой ставки. За первый квартал она дважды снизилась и составляет на сегодняшний день 7,25%. Это позволило банкам продолжить снижать ставки по своим продуктам, что, в свою очередь, подстегнуло дальнейший рост спроса на кредиты у населения.

Согласно июньскому исследованию РЭУ им. Г.В. Плеханова, Ханты-Мансийский автономный округ занимает второе место в стране (после соседнего ЯНАО) по размеру средней кредитной задолженности на одного жителя.

Какие виды кредитования показали наибольший рост в первом полугодии? Какой средний ипотечный кредит берет югорчанин? Какие марки автомобилей чаще всего берутся в кредит? Не опасно ли это для экономики региона? Как будет развиваться рынок банковской розницы дальше?

На все эти вопросы ответит управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Владимир Сергеевич Шевелев. Пресс-конференция состоится 17 июля (вторник) в 11:00 в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРе (бул. Свободы, 1, конференц-холл).

Аккредитация на встречу и любые дополнительные вопросы – на почту obelyaeva@vtb.ru или по телефону 8-922-133-55-08 (эксперт пресс-службы ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае Ольга Беляева).