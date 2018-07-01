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​ООО «Газпром трансгаз Сургут» - лидер городского конкурса в области охраны труда

ООО «Газпром трансгаз Сургут» заняло лидирующие позиции во многих номинациях городского конкурса «На лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений», итоги которого недавно подвело Управление по труду Администрации Сургута. В состязании ежегодно принимают участие многие муниципальные и градообразующие предприятия.

Сургутское газотранспортное предприятие признано лучшим в номинации «Коллективный договор – основа трудовых отношений». А в номинации «Без травм и аварий» в своих группах первые места завоевали Управление по эксплуатации зданий и сооружений (УАВР), Управление материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК), Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) и Центр культуры и досуга «Камертон». Второе место у Инженерно-технического центра и Управления по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗС). Третье – у Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и Управления связи. Таким образом, ООО «Газпром трансгаз Сургут» стало обладателем львиной доли призовых мест, на деле доказав, что организация охраны труда в компании ведется на достойном уровне. А победа коллективного договора Общества говорит сама за себя.

Справка:

В рамках конкурса «На лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений» победителей определяли в трех группах сфер деятельности. В первую входят предприятия нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплекса. Во вторую – бюджетная сфера. А в третьей - организации связи, энергетики, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и прочие организации отраслей экономики.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более
6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.


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01 июля в 10:08, просмотров: 5323, комментариев: 0


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