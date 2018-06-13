​К кому обратиться с вопросами о некачественном лечении?

Всё больше граждан знают о том, что при вопросах в процессе получения медицинской помощи консультацию может предоставить страховой представитель, независимый от медицинской организации. Организовать работу страховых представителей поручено страховым медицинским компаниям. За прошедшее время значительное количество жителей Югры уже получили реальную помощь и юридическую поддержку в результате обращения в свою страховую компанию, в которой они застрахованы по ОМС.

Так, например, жительница г. Сургута обратилась в страховую компанию СОГАЗ-Мед по причине некачественного проведенного лечения по полису ОМС в одной из частных стоматологических клиник города.

Страховым представителем проведен разбор ситуации, экспертиза качества оказанной медицинской помощи подтвердила наличие дефектов при лечении. К медицинской организации были применены соответствующие финансовые санкции, а пациенту были подробно разъяснены его права на получение как бесплатной медицинской помощи по полису ОМС, так и на получение платных медицинских услуг, не входящих в программу ОМС.

Напоминаем телефон круглосуточного бесплатного контакт-центра СОГАЗ-Мед: 8-800-100-07-02.