​Страховые представители СОГАЗ-Мед помогают застрахованным в получении медицинской помощи

С 2016 года в РФ развивается институт страховых представителей, роль которых заключается в том числе в оказании консультативной помощи гражданам при возникновении вопросов в процессе получения медицинской помощи. Организовать работу страховых представителей поручено страховым медицинским компаниям. За прошедшее время значительное количество жителей Югры уже получили реальную помощь и юридическую поддержку в результате обращения в свою страховую компанию.

Так, например, гражданин Р. (г.Сургут) обратился в свою страховую компанию СОГАЗ-Мед с жалобой на длительное ожидание осмотра врачом (более 3-х недель) в поликлинике по месту жительства. К этому времени у пациента уже закончились льготные лекарственные препараты для лечения своего хронического заболевания, поэтому гражданин был вынужден приобретать их за собственный счет.

После обращения гражданина страховой представитель оперативно организовал осмотр пациента, содействовал получению рецептов на льготные лекарственные препараты. За выявленные дефекты в оказании медицинской помощи к медицинской организации применены штрафные санкции.

Напоминаем, что в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий срок ожидания приема участкового врача-терапевта, врача-педиатра не должен превышать 24 часа с момента обращения в медицинскую организацию (в плановой форме), и не должен превышать 2 часа с момента обращения за оказанием первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме.

Напоминаем телефон круглосуточного бесплатного контакт-центра СОГАЗ-Мед: 8-800-100-07-02.