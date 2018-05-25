Совет директоров Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» утвердил Стратегию развития Банка

25 апреля 2018 года Совет директоров Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» утвердил Стратегию развития АО БАНК «СНГБ» 2019-2020 и на период до 2022 года.

Основной акцент в Стратегии сделан на развитии розничного бизнеса. В соответствии со стратегией Сургутнефтегазбанк планирует развитие программы лояльности, внедрение MarketPlace, расширение линейки конкурентных карточных продуктов и развитие мобильного приложения. Под эти проекты, а также на обеспечение кибербезопасности АО БАНК «СНГБ» запланировано выделение более 400 млн. руб. инвестиций.

В стратегическом периоде заложен рост числа клиентов физических лиц Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» на 15%.

Также в рамках приоритетных направлений в соответствии со Стратегией в АО БАНК «СНГБ» предполагается развитие финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса, повышение качества обслуживания, развитие потребительского и ипотечного кредитования и совершенствование системы риск-менеджмента.

Уделяя особое внимание развитию розничного бизнеса в стратегическом периоде, Сургутнефтегазбанк продолжит свое развитие в качестве регионального универсального банка.