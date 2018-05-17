16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,8215   EUR  73,0236  

​Карта AlfaTravel – самое выгодное предложение для любителей путешествий

Альфа-Банк и компания Visa представили новую карту для любителей путешествий – AlfaTravel Visa. Она позволит получать до 10% милями за покупки на сайте travel.alfabank.ru и пользоваться целым набором дополнительных бесплатных услуг: снятием наличных за рубежом, возможностью подключать к одной карте счета в разных валютах рублях, долларах, евро, фунтах, франках, страховкой путешественников и их семей, включающей риски при занятии экстремальными видами спорта, бесплатным интернетом в роуминге, упаковкой багажа, членством Priority Pass для доступа в бизнес залы аэропортов, а также услугами такси и аренды авто по всему миру со скидками. Это самое выгодное предложение на рынке для любителей путешествий.

Держатели карты AlfaTravel будут получать мили за оплату любых повседневных покупок по карте - до 5%, в зависимости от категории выбранной карты. В отличие от многих программ лояльности, срок действия миль неограничен. Условия обмена максимально просты – 1 миля равна 1 рублю. При открытии карты клиент получает 1000 миль. Мили можно обменивать на ж/д и авиабилеты, а также на целый ряд туристических услуг на сайте travel.alfabank.ru. Одно из преимуществ карты заключается в том, что накопленные мили можно использовать для бронирования билетов на рейсы любых авиакомпаний, в том числе лоукостеров. Милями можно оплатить и полеты на чартерных рейсах.

Кроме того, на сайте travel.alfabank.ru любой клиент банка, даже если у него нет карты AlfaTravel, при покупке будет также получать бонусы от банка - cash back деньгами на счет любой карты Альфа-Банка: авиа – 2,5%, ж/д – 5%, отели – 6%.

«Люди, которые ведут активный образ жизни и часто путешествуют - одна из самых интересных категорий клиентов для нас. Именно для них мы предложили новую карту AlfaTravel. Она позволит получать значительно больше миль, покупая билеты или другие travel-услуги на сайте travel.alfabank.ru или просто оплачивая свои ежедневные покупки. А потом выгодно обменять их на путешествие своей мечты. Не менее важно, что клиенты получают еще и целый набор дополнительных возможностей, которые необходимы им в любой поездке – от заказа такси до бесплатного роуминга в любой точке мира. Даже если у вас нет такой карты, но вы клиент «Альфы», вы тоже получите бонусы при покупке на нашем новом travel-портале. Мы постарались сделать карту AlfaTravel хорошим помощником для незабываемых путешествий. Клиенту надо лишь выбрать точку на карте мира и полететь открывать для себя страну, которую давно мечтал посетить», — комментирует руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

Стоимость обслуживания карты AlfaTravel 900 руб., категории Premium 2 500 руб. в год. Клиенты банка могут оформить как кредитную, так и дебетовую карту AlfaTravel. Заказать карту можно на сайте travel.alfabank.ru, а также в любом отделении банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABHFinancial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:59, просмотров: 47, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Мало кто из жителей поселков рядом с газопроводом обратился в суд

Мало кто из жителей поселков рядом с газопроводом обратился в суд
У наших людей до сих пор есть уверенность, что все проблемы решатся сами собой. Неистребима еще с советских времен вера в «волшебника на голубом вертолете, который прилетит и бесплатно покажет кино»
Дмитрий Пахотин, депутат думы Сургута Сегодня в 18:08
38 0
Плюсы и минусы повышения пенсионного возраста

Плюсы и минусы повышения пенсионного возраста
Повышения пенсионного возраста, вероятнее всего, россиянам не миновать. Представители рынка негосударственного пенсионного страхования этого уже не скрывают. Причем видят в этом и минусы, и плюсы.
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 16:51
115 0
Перед гимназией стоит новая экспериментальная задача

Перед гимназией стоит новая экспериментальная задача
Ответ родителям учащихся гимназии «Лаборатория Салахова» основателя учебного заведения, депутата думы ХМАО, народного учителя РФ Валерия Салахова
Валерий Салахов Сегодня в 13:35
338 0
Предоставление сертификатов ПФДО предусмотрено по мере их высвобождения

Предоставление сертификатов ПФДО предусмотрено по мере их высвобождения
Анна Томазова, директор департамента образования Сургута Сегодня в 12:41
195 0
Сургутяне массово записались в очередь на сертификаты ПФДО. Разбираемся в сути проекта

Сургутяне массово записались в очередь на сертификаты ПФДО. Разбираемся в сути проекта
Вера Куликова Сегодня в 09:12
874 3
​Сидим и ждём: дачникам, попавшим в конфликт с Газпромом, рекомендуют затаиться

​Сидим и ждём: дачникам, попавшим в конфликт с Газпромом, рекомендуют затаиться
Ответить на вопросы: что делать и куда бежать? — не может никто
Лилия Сулейманова 16 мая в 14:32
1021 2
Если дом снесут, то идти ему просто некуда

Если дом снесут, то идти ему просто некуда
В зону минимальных расстояний газопровода «Газпром Трансгаз Сургута» попадают десятки жилых построек. Люди готовы дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы сохранить их
Василий Птицын, депутат думы Сургута 16 мая в 09:16
850 3
Без понятных правил муниципалитеты утонут в горах мусора

Без понятных правил муниципалитеты утонут в горах мусора
​Основной итог этой встречи – это начало диалога.
Дмитрий Пахотин, предприниматель 16 мая в 08:52
624 0
Потерь нам не избежать

Потерь нам не избежать

Тектонические изменения в системе управления коммунальными отходами серьезно отразятся не только на бизнесе, участвующем в цепочке под названием «обращение ТКО», но и на простых гражданах.
Анна Чурманова, генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты 16 мая в 08:47
447 0
В Сургуте на торце дома «выросло» 30-метровое дерево // ФОТО

В Сургуте на торце дома «выросло» 30-метровое дерево // ФОТО
Кто стоит за появлением одного из самых масштабных граффити в городе?
Редакция СИА-ПРЕСС 15 мая в 15:33
1033 2
Детям в школах надо давать более глубокое финансовое образование

Детям в школах надо давать более глубокое финансовое образование
Многие ребята сегодня получают кредитные карточки сразу, как только окончат школу, но они плохо знают, как правильно пользоваться ими
Ксения Зимина, зампредседателя РОО «Зарница» 15 мая в 13:56
902 9
Будет Гоша Куценко — и не только

Будет Гоша Куценко — и не только
Представитель Сургутского музыкально-драматического театра рассказал siapress.ru о том, чем удивит горожан фестиваль «Белое пространство»
Надежда Макаренко 15 мая в 11:40
609 26
​Ножницы

​Ножницы
В нашем государстве настолько много законов, поправок, запретов и правил, что из них постоянно получаются «ножницы», они же «вилки», они же «хрен пойми что делать и куда бежать» — ситуации, из которых нельзя выйти, ничего не нарушив.
Никита Алексеенко, блогер, Нижневартовск 15 мая в 09:06
519 5
​Сосед моет машину во дворе и не реагирует на замечания: как добиться выписки штрафа? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Сосед моет машину во дворе и не реагирует на замечания: как добиться выписки штрафа? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Нарушение правил благоустройства может привести к потере двух тысяч рублей
Лилия Сулейманова 14 мая в 12:01
844 3
​Уважаемый Владимир Владимирович! Вы гляньте с пьедестала своего на это безобразие! // ФОТО

​Уважаемый Владимир Владимирович! Вы гляньте с пьедестала своего на это безобразие! // ФОТО
И кто же эти морды, что посмели присобачить мерзкую помойку к Вашему имени, священному для нас?
Татьяна Грин-Кондрашина, член Союза журналистов РФ 13 мая в 10:44
5026 18
Хотите, чтобы серая и невзрачная стена возле вашего дома стала новым арт-объектом? Пишите нам

Хотите, чтобы серая и невзрачная стена возле вашего дома стала новым арт-объектом? Пишите нам
А картины, которые украсят стены Сургута, уже нарисовали юные жители города
Ольга Сидорова, куратор проекта «Музей под открытым небом» 12 мая в 13:24
918 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика