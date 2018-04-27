Когда покупать валюту на лето?

На этот и другие актуальные вопросы о валюте и личных финансах отвечает эксперт - директор филиала «БКС Премьер»[1] в Сургуте Виталий Раужин

- Виталий, апрельское падение рубля - что это было?

- Это было вызвано прежде всего волной геополитического негатива - новые антироссийские санкции США с обсуждением их расширения на госдолг, удар западной коалиции по объектам Сирии и др. Но влияние новых санкций оказалось в целом переоцененным, риски более глобальных последствий удара по Сирии не реализовались, а нефть - главный «поводырь» рубля - подорожала до $74,5. И, как мы видим, рубль уже отыграл часть потерь.

- Ждать ли повторения «шторма»?

- Повторение возможно, учитывая нестабильность на Ближнем Востоке и намерение властей США расширять санкции. На стороне рубля в ближайшее время должно быть «черное золото» - учитывая намерения и волю ОПЕК стабилизировать рынок, котировки в обозримом будущем могут оставаться в районе $70.

- Совет тем, кто собирается в отпуск за пределы страны: брать валюту, менять, не менять? Стоит ли бежать в ближайший обменник?

- Бежать точно не стоит, финансы не любят поспешности! Если речь идет о покупке валюты с потребительскими целями, например, для выезда за рубеж, то ждать особого момента не стоит – угадать, скорее всего, не получится, как и что-то выгадать. Лучше покупать валюту частями, с разницей в несколько дней, тем самым получая усредненную цену покупки.

Валюту, которая вам понадобится летом, лучше всего положить на короткий депозит. Процент дохода за этот период, как минимум, может компенсировать возможное ослабление валюты, при позитивном сценарии - дополнительно прирастить объем вашего личного «валютного запаса» на отпуск.

Виталий также отметил, что в линейке депозитных предложений БКС Банка появился «Супер Вклад»[2] - депозит с одной из лучших ставок на рынке – 8,1%. Это специальное предложение для новых клиентов банка. Ставка 8,1% действительна при размещении средств от 300 тысяч до 1 миллиона рублей на «Супер Вклад» на 365 дней, проценты выплачиваются в конце срока[3].

Узнать больше о новом предложении компании можно в офисе БКС Премьер в г. Сургуте: ул. Университетская, 3, оф. 13. Или по телефону в Сургуте: 8 (3462) 555-966.

[1] Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг и ООО «Компания БКС» (лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия) для идентификации предоставляемых услуг

[2] Услугу оказывает Акционерное общество "БКС - Инвестиционный Банк", генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г. Выдана без ограничения срока действия.

[3] Оформить депозит могут клиенты соответствующие одному из следующих условий:

— физические лица, не заключавшие ранее договор комплексного банковского обслуживания физических лиц с банком, при условии оформления пакета услуг «Премьер Базовый» или пакета услуг «Премьер Расширенный»;

— действующие клиенты банка, которым оформлен пакет услуг «Премьер Базовый» или пакет услуг «Премьер Расширенный» при условии, что размер активов клиента за последние 180 календарных дней, предшествующих дате подачи отчета об операциях или распоряжения клиента, представленного клиентом с целью размещения депозита данного вида, не превышал 500 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в

подразделениях банка, расположенных в г. Москва, и 300 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях банка, расположенных в городах присутствия банка, за исключением г. Москва. Активы Клиента считаются при открытия депозита как в рублях, так и в долларах, в рублях 300 000 рублей/500 000 рублей соответственно. Клиент вправе открыть один депозит в рублях и один депозит в долларах США, при этом Активы для расчета не должны быть увеличены для этого в два раза. Повторное открытие депозита не допускается ни в рублях, ни в долларах США.