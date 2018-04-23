Что такое Супервклад

Банковский вклад – это самый пассивный и одновременно самый понятный для населения инструмент инвестирования. Несмотря на то, что снижение ставок в экономике потянуло за собой вниз и ставки по депозитам, на рынке еще есть предложения с достойной доходностью, а сам инструмент подходит для долгосрочного сохранения капитала и личного «резервного фонда».

У большинства людей банковский депозит ассоциируются с надежностью. И для этого есть основания - вкладчики защищены законом. Суммы до 1,4 млн рублей, внесенные на депозитный счет, застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Правда, классическая зависимость «риск-доходность» подсказывает, что решающим фактором, помимо, разумеется, надежности самого банка, для инвестора является процент, под который тот или иной банк привлекает вклады. На что еще обратить внимание? Для каких накоплений подходит депозит? Какой процент по депозиту в текущих условиях считать выгодным? Разберем эти вопросы по порядку.

Давайте определим, какие задачи позволяет решать вклад с точки зрения технологии Персонального финансового планирования (ПФП).

Вклад – это необходимый консервативный элемент для долгосрочных вложений. Так, депозиты, как правило, включаются в долгосрочные портфели по формированию пассивного дохода на пенсию.

Вклад может служить основой для личного резервного фонда. Это совокупность финансовых инструментов, главное предназначение которых – уберечь вас и ваших близких от непредвиденных, форс-мажорных обстоятельств. Будучи размещенными на депозите, деньги будут всегда «под рукой».

Вклады помогают организованно копить деньги. Необходимость забрать деньги из банка - это дополнительное препятствие к тому, чтобы их потратить. Это может быть полезно прежде всего тем людям, чья сила воли в финансовых вопросах хромает.

Использование депозитного продукта банка может оказать вам хорошую услугу - нередко наличие вклада дает основание банку одобрить потребительский кредит или ипотеку на лояльных условиях.

Как уже было отмечено выше, одним из ключевых параметров для вкладчика служит процент по депозиту. Средняя максимальная ставка по итогам второй декады марта 2018 года составила 6,66%[1]. При этом, по прогнозу Банка России, инфляция в 2018 году окажется в районе 4%[2].

Лишь немногие игроки на банковском рынке сохраняют предложения с доходностью, позволяющей комфортно защитить средства от инфляции. Один из таких банков - БКС Премьер[3], который запустил продукт с говорящим именем - «Супер вклад» [4]. Уже сейчас клиенты БКС Премьер открывают «Супер вклад» под 8,1% годовых[5], что в два раза превышает уровень прогнозируемой инфляции на горизонте года. Класть на него можно до 1 миллиона рублей, проценты выплачиваются в конце срока инвестирования[6].

Напомню, что конечный выбор финансовых инструментов и их соотношение зависят от срока, инвестиционных ожиданий человека, суммы инвестирования, возраста инвестора и того уровня риска, который он готов считать приемлемым для себя. Самое главное – принимать любые финансовые решения на основании детального персонального финансового плана (ПФП), учитывающего все цели человека, вплоть до его выхода на пенсию. Личный финансовый план – пока еще редкость. Но человек, у которого есть ПФП, получает серьезный дополнительный инструмент контроля над своими финансами.

Благодаря ПФП любой человек может распоряжаться своим капиталом осознанно, грамотно, понимая свои возможности, точно взвешивая риски и в любой момент имея возможность влиять на свои вложения через своего финансового советника практически из любой точки мира.

Чтобы узнать больше о том, как грамотно и эффективно вкладывать деньги, приходите к нам в офис на бесплатную консультацию. Финансовые советники БКС Премьер с удовольствием примут вас и расскажут подробнее об актуальных вариантах для вложений и составят для вас персональный финансовый план.

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Дата публикации 23.04.2018 г. Предложение действительно на дату публикации.

БКС Премьер

Филиал в г. Сургут: ул. Университетская, 3, офис 13

Тел. (3462) 555-966, 8-800-500-40-40

www.bcspremier.ru

[1] По вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, https://1prime.ru/Financial_market/20180322/828634688.html

[2] http://www.mk.ru/economics/2018/03/24/centrobank-inflyaciya-v-2019-godu-budet-nakhoditsya-vblizi-4.html

[3] Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 г., выдана без ограничения срока действия) в качестве коммерческого обозначения для идентификации банковских услуг, иООО «Компания БКС» (лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия) для идентификации предоставляемых услуг.

[4] Услугу оказывает Акционерное общество "БКС - Инвестиционный Банк", генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г. Выдана без ограничения срока действия.

[5] Процентная ставка указана для вклада в рублях на срок 365 дней в российских рублях на сумму от 300 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях Банка, расположенных в городах присутствия Банка, за исключением г. Москвы/500 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях Банка, расположенных в г. Москва до 1 000 000 рублей

Расходные операции – не предусмотрены. Дополнительные взносы – не предусмотрены. При досрочном истребовании Депозита проценты пересчитываются за срок фактического нахождения денежных средств в Депозите по ставке Депозита «До востребования». При неявке Вкладчика по окончании Срока депозита, сумма Депозита с начисленными процентами зачисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента. Проценты на сумму Депозита выплачиваются по истечении Срока депозита на Текущий/Накопительный счет Клиента.

[6] Оформить депозит могут клиенты соответствующие одному из следующих условий:

— физические лица, не заключавшие ранее договор комплексного банковского обслуживания физических лиц с банком, при условии оформления пакета услуг «Премьер Базовый» или пакета услуг «Премьер Расширенный»;

— действующие клиенты банка, которым оформлен пакет услуг «Премьер Базовый» или пакет услуг «Премьер Расширенный» при условии, что размер активов клиента за последние 180 календарных дней, предшествующих дате подачи отчета об операциях или распоряжения клиента, представленного клиентом с целью размещения депозита данного вида, не превышал 500 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в

подразделениях банка, расположенных в г. Москва, и 300 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях банка, расположенных в городах присутствия банка, за исключением г. Москва. Активы Клиента считаются при открытия депозита как в рублях, так и в долларах, в рублях 300 000 рублей/500 000 рублей соответственно. Клиент вправе открыть один депозит в рублях и один депозит в долларах США, при этом Активы для расчета не должны быть увеличены для этого в два раза. Повторное открытие депозита не допускается ни в рублях, ни в долларах США.