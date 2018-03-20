​В ХМАО-Югре запущен выпуск электронных полисов ОМС

С 1 ноября на территории ХМАО-Югра можно оформить электронный полис ОМС. Этот документ – одна из разновидностей полиса ОМС единого образца, удостоверяющего право застрахованного лица на получение бесплатной медицинской помощи на территории России в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования.

Как выглядит электронный полис ОМС?

Электронный полис ОМС представляет собой пластиковую карту, идентичную стандартной банковской карте. На лицевой ее стороне указан уникальный номер полиса, встроен чип. На оборотной стороне карты находятся персональные данные застрахованного: его ФИО, дата рождения, личная подпись и фотография владельца полиса. Электронный полис ОМС для ребенка выпускается без фотографии.Электронный полис ОМС удобен в использовании, в отличие от бумажного варианта полиса ОМС он не мнется, не загрязняется и поэтому долговечен в использовании.

Как получить?

Электронный полис ОМС изготавливается, как и бумажный, в течение 30 рабочих дней. На это время заявителю выдается временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса и удостоверяющее право на бесплатное оказание медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая. Услуги по выдаче электронных полисов ОМС для застрахованных бесплатны. Для получения электронного полиса ОМС необходимо обратиться в выбранную страховую медицинскую организацию и предоставить:

1. паспорт;

2. СНИЛС - свидетельство обязательного пенсионного страхования;

3. св-во о рождении ребенка (для граждан РФ до 14 лет);

4. СНИЛС ребенка (при наличии);

Для граждан от 14 до 18 лет:

1. паспорт ребенка;

2. СНИЛС ребенка;

3. паспорт законного представителя ребенка.

Оформить электронный полис ОМС вы можете по адресу:

г. Сургут, ул. Ленина, д.18 (вход через арку во двор), тел.: 8 (3462)93-15-06