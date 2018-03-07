​АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» проводит совместную акцию с сетью ювелирных магазинов АДАМАС

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» информирует о проведении совместной акции с сетью ювелирных магазинов АДАМАС, в период с 14.02.2018 г. по 14.04.2018г., при оформлении полиса ОМС в «СОГАЗ-Мед» выдается купон на получение подарка – серебряной подвески и скидка 20% на покупку в сети фирменных магазинов АДАМАС.

Подробные условия акции уточняйте в офисах «СОГАЗ-Мед» или по телефонам: 8 (3462)93-15-06, 8 (3463)23-36-84

Адреса и офисы «СОГАЗ-Мед» Где можно получить купон:

г. Сургут, ул. Ленина, д. 18 (вход через арку во двор)

г. Нефтеюганск, мкр.14, д.16, офис 6