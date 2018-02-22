​Единый номер, сети 4G, геокарты: что нужно знать об IT-итогах года в Югре?

В 2017 году Югра снова вошла в тройку наиболее «оцифрованных» регионов страны. Почетное звание – не просто очередная галочка в документах: оно подтверждается реальными достижениями. Рассказываем жителям региона, какие технологии для улучшения жизни внедрили в округе и чем запомнился минувший год в сфере IT и телеком.

1. Югра вошла в топ-3 самых активных регионов по пользованию госуслугами.

На портале gosuslugi.ru уже зарегистрировано более 1 миллиона югорчан, что составляет более 60 % от общего числа населения региона. Показатель солидный: по нему округ опережает большую часть регионов, занимая третье место по России и первое – по УрФО, о что правительство округа неоднократно отмечала в своих докладах.

2. Масштабное строительство линий связи продолжилось.

В 2017 году операторами связи было построено почти 570 оптических линий связи, сообщает Депинфотехнологий ХМАО – Югры. Благодаря «оптике» 18 тысяч югорских семей из 37 населенных пунктов округа получили техническую возможность подключения к современным телеком-услугам. Один кабель – и сразу несколько телеком-услуг: высокоскоростной интернет (до 200 Мбит/с), интерактивное ТВ и цифровая телефония.

3. Интернет 4G пришел в поселки и села Югры.

Связь и Интернет высокого качества теперь доступны даже в небольших и удаленных населенных пунктах. Так, пользоваться быстрым интернетом от МТС могут жители Чеускино и Куть-Яха (Нефтеюганский район), Шапши и Ярков (Ханты-Мансийский район), Русскинской и Высокого Мыса (Сургутский район), Каменного (Октябрьский район), а также пгт Междуреченский. Дополнительно оператор улучшил покрытие связи 4Gболее чем в 20 населенных пунктах Югры.

4. Жителей Югры обучили компьютерной грамотности.

В муниципалитетах ХМАО обучение прошли более 1000 человек, из них 593 пенсионера. Как отмечено в отчете правительства, создано два новых Центра общественного доступа. Свои курсы запустили и мобильные операторы. Например, одобренный Минобразования РФ проект МТС «Дети в Интернете» помогает школьникам узнать о правилах безопасности в сети.

5. ТИС Югры продолжает завоевывать рынок.

Региональный аналог Google Maps предоставляет доступ к полноценным картам любого города и поселения Югры. Мобильное приложение iTIS, созданное на этой платформе, завоевало первое место на Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT.2017» в номинации «Лучшее мобильное приложение органа государственной власти». Среди пользователей – уже более 3 300 человек.

6. Введен единый экстренный номер.

В апреле 2017 года в Югре ввели систему обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112». Это удобно для жителей: когда происходит сложная жизненная ситуация, не нужно раздумывать, куда звонить. Опыт ХМАО, между прочим, уже изучают соседние регионы.

7. Официальный сайт Югры признан лучшим в России.

В этом году единый сайт снова побеждает в рейтинге сайтов органов власти субъектов РФ, деля первое место с Ростовской областью. По мнению экспертов проекта «Инфометр», ресурс самый информативный, удобный для пользователей и соответствует российскому законодательству о доступе к информации. Для удобства югорчан доработали также личный кабинет сайта.