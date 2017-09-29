​В Сургуте открылся офис Альфа-Банка нового формата

В Сургуте открылось отделение Альфа-Банка по обслуживанию физических и юридических лиц в новом формате. Кредитно-кассовый офис «СУРГУТ-ФЛАГМАНСКИЙ» теперь расположен в центре города на проспекте Ленина, 38, рядом с памятником первопроходцам Сургута. Ранее этот офис банка находился на ул. Чехова, что было не очень удобно клиентам, особенно приезжающим на автомобилях.

На торжественном открытии красную ленту перерезали директор по розничному бизнесу Сургутского операционного офиса Андрей Светличный, директор по массовому бизнесу Сургутского операционного офиса Анастасия Андрейчук и руководитель кредитно-кассового офиса «СУРГУТ-ФЛАГМАНСКИЙ» Корягина Наталья.

Отделение не только сменило место жительства, но и кардинально поменялось внутри. Новый офис Альфа-Банка больше предыдущего почти в два раза – 250 кв. метров. Помещение четко спланировано и разделено на зоны. Для массовых операций в зале расположены четыре стойки специалистов, где посетитель может присесть и решить финансовые вопросы. Два отдельных кабинета отведены для общения клиентов с финансовыми консультантами. Клиенты VIP-сегмента получат обслуживание в отдельном приватном помещении. В зале также предусмотрены зоны, где можно освоить удаленные каналы обслуживания, а поможет в этом сервис-администратор.

Два современных банкомата оснащены функцией ресайклинга (самоинкассации), т.е. доступно снятие наличных, пополнение карт, проведение платежей и прочие операции, включая сдачу крупных сумм наличной выручки для юридических лиц и предпринимателей. Устройства работают в круглосуточном режиме. В часы, когда офис закрыт, зона самообслуживания работает. В рабочее время офиса банкоматная зона объединена с операционным залом, что дает возможность сервис-администратору быстро оказывать помощь не только клиентам, ожидающим в операционном зале, но и клиентам у банкоматов.

В новом офисе, так же как и во всех офисах банка, действует система электронной очереди, с комфортной зоной ожидания. Для детей Альфа-Банк подготовил отдельную зону с карандашами, раскрасками и «умными» игрушками. Взрослые в это время могут воспользоваться интернетом – в отделении есть бесплатный WI-FI. Для клиентов, которые любят все делать самостоятельно, организовано рабочее место с выходом в онлайн-банкинг.

Для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в новом офисе «СУРГУТ-ФЛАГМАНСКИЙ» создана зона обслуживания, где к их услугам — вся линейка продуктов Альфа-Банка для бизнеса: от открытия расчетного счёта до операций в сфере кредитования.

Частным лицам кредитно-кассовый офис «СУРГУТ-ФЛАГМАНСКИЙ» предлагает весь спектр финансовых возможностей банка: и кредиты наличными, и кредитные карты, и кобрендовые карты, и депозиты, и открытие текущих счетов, и все виды удаленных каналов обслуживания.

Как отметил директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Сургуте Андрей Светличный, Альфа-Банк открыл первое отделение в Сургуте в 2007 году. За 10 лет клиентами Банка стали более 30 тыс. человек. Для Сургута это отличный показатель. Это означает, что каждый 10-й житель города имеет карту Альфа-Банка.

«Новое отделение отвечает самым современным стандартам, и мы уверены, что придется по вкусу всем клиентам, здесь их ожидает уютная атмосфера и знакомые менеджеры, готовые прийти на помощь. При создании нового офиса учитывались пожелания и главное потребности клиентов. Для бизнесменов доступен весь функционал по обслуживанию юридических лиц», – подчеркнула Анастасия Андрейчук директор по массовому бизнесу Альфа-Банка Сургуте.

Новый офис Альфа-Банка по адресу проспект Ленина, 38, работает шесть дней в неделю (кроме воскресенья) с 9.00 до 20.00. Зона банкоматов доступна для клиентов круглые сутки.