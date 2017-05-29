​«Рабочие стипендиаты Газпромбанка» выявлены в Сургуте

В Сургуте наградили победителей ежегодного конкурса профмастерства «Рабочие стипендиаты Газпромбанка».

В 2017 году Банк уже в восьмой раз проводит ежегодный конкурс профессионального мастерства, задача которого — поддержка профобразования и популяризация рабочих специальностей. В 2017 году акция проходит в 40 профессиональных училищах и колледжах из 30 городов по всей России от Камчатки до Калининграда. За семь лет в этих состязаниях приняли участие около 15 000 воспитанников учреждений начального и среднего профобразования по всей стране.

В Сургуте за право стать стипендиатами Газпромбанка боролись студенты Сургутского политехнического коллежа. Конкурс проходил в 2 этапа. В первый день проводился теоретический экзамен, во второй — практический экзамен. В СПК за право стать лучшими по профессии боролись 456 студентов, и только 40 лучших по итогам работы конкурсной комиссии, стали победителями и призерами конкурса.

Церемония вручения сертификатов на получение стипендий прошла в актовом зале отделения строительства и транспорта Сургутского политехнического колледжа. Перед студентами, мастерами и преподавателями с приветственным словом выступили почетные гости мероприятия: заместитель управляющего Филиалом «Газпромбанк» в г. Сургуте Анна Николаевна Иванова, директор Сургутского политехнического колледжа Вадим Николаевич Шутов, заместитель директора департамента образования Анна Николаевна Томазова, заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка» Татьяна Леонидовна Моисеенко.

Победителями в первой категории в 2017 году стали: Габдрашитов Эльдар, специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; Дзюнь Николай, специальность «Электроснабжение (по отраслям)»; Ольховский Валентин, специальность «Сварочное производство»; Соловьев Иван, специальность «Автоматизация технологических процессов и производств»; Швецов Иван, профессия «Мастер столярно – плотничных и паркетных работ».

В течение следующего учебного года всем победителям в трех категориях ежемесячно будут перечисляться именные стипендии на выпущенные Банком карты. Мастерам и педагогам, подготовившим студентов, были вручены благодарственные письма за активное участие в организации конкурса, за подготовку нового поколения высококвалифицированных кадров для реального сектора современной экономики.