​В Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» растет спрос на физиопроцедуры

В последнее время сургутяне при выборе различных методов лечения отдают предпочтение физиотерапии. Только за 2016 год специалисты отделения восстановительного лечения Медико-санитарной части (МСЧ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» провели 47 593 физиопроцедуры. Такая популярность связана с тем, что физиотерапевты лечат природными факторами. Они берут на вооружение электромагнитное поле, воду, свет, тепло – все эти явления являются обычной средой обитания человека, поэтому такое восстановление хорошо переносится, не вызывая осложнений.
Чаще всего врачи Медико-санитарной части в 2016 году назначали электролечение – 17 915 процедур. В числе популярных процедур отделения восстановительного лечения – классический массаж – за таким лечением пациенты пришли 5 968 раз.
В рецептурном листе сургутских пациентов все чаще и чаще встречается водолечение. И это понятно, эта процедура практически не имеет противопоказаний.
Специалисты Медико-санитарной части могут проводить такие процедуры как душ Шарко и циркулярный душ, осуществлять вагинальное орошение лекарственными веществами. Пациентам назначают подводный душ-массаж, сухие углекислые ванны, лекарственные ванны (пантогематогеновые, минерально-солевые), жемчужные ванны, воздушно-бурлящие ванны с автоматическим подводным массажем. В 2016 году такие полезные и приятные процедуры назначили 5 212 раз.
В борьбе с различными недугами сургутяне любят использовать также светолечение, теплолечение, ингаляционную терапию, пневмоаккупунктуру.
Врачи Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» утверждают, что физиотерапевтические методы эффективно дополняют медикаментозную составляющую комплексного лечебного процесса, позволяет избежать нежелательных побочных эффектов и достигнуть стойких положительных результатов лечения.
Справка:
Основные методы физиотерапевтического лечения осуществляющиеся на современных аппаратах в отделении восстановительного лечения:
Гальванизация и электрофорез лекарственных веществ;
Импульсная терапия: диадинамотерапия, интерференцтерапия и другие стимулирующие токи;
Дарсонвализация;
Сверхвысокочастотная (СВЧ) и ультравысокочастотная (УВЧ) терапии;
Магнитотерапия, биорезонансная магнитотерапия;
Лазерная и магнитолазерная терапии;
Фотохромтерапия;
Инфракрасное облучение;
Общее и местное ультрафиолетовое облучение;
Ультразвуковая терапия и ультрафонофорез;
Вакуумная терапия и вакуумная стимуляция;
Местная криотерапия;
Ингаляционная терапия;
Оксигентерапия;
Альфа-капсула;
Прессотерапия;
Сухое скелетное вытяжение (детензер).
Режим работы Отделения восстановительного лечения:
с 8.00 до 20.00,обед: с 12.00 до 12.30.
Адрес: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ д.3/1
Телефоны: +7 3462 955 300, +7 3462 955 301.