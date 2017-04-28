​В Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» растет спрос на физиопроцедуры

В последнее время сургутяне при выборе различных методов лечения отдают предпочтение физиотерапии. Только за 2016 год специалисты отделения восстановительного лечения Медико-санитарной части (МСЧ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» провели 47 593 физиопроцедуры. Такая популярность связана с тем, что физиотерапевты лечат природными факторами. Они берут на вооружение электромагнитное поле, воду, свет, тепло – все эти явления являются обычной средой обитания человека, поэтому такое восстановление хорошо переносится, не вызывая осложнений.

Чаще всего врачи Медико-санитарной части в 2016 году назначали электролечение – 17 915 процедур. В числе популярных процедур отделения восстановительного лечения – классический массаж – за таким лечением пациенты пришли 5 968 раз.

В рецептурном листе сургутских пациентов все чаще и чаще встречается водолечение. И это понятно, эта процедура практически не имеет противопоказаний.

Специалисты Медико-санитарной части могут проводить такие процедуры как душ Шарко и циркулярный душ, осуществлять вагинальное орошение лекарственными веществами. Пациентам назначают подводный душ-массаж, сухие углекислые ванны, лекарственные ванны (пантогематогеновые, минерально-солевые), жемчужные ванны, воздушно-бурлящие ванны с автоматическим подводным массажем. В 2016 году такие полезные и приятные процедуры назначили 5 212 раз.

В борьбе с различными недугами сургутяне любят использовать также светолечение, теплолечение, ингаляционную терапию, пневмоаккупунктуру.

Врачи Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» утверждают, что физиотерапевтические методы эффективно дополняют медикаментозную составляющую комплексного лечебного процесса, позволяет избежать нежелательных побочных эффектов и достигнуть стойких положительных результатов лечения.

Справка:

Основные методы физиотерапевтического лечения осуществляющиеся на современных аппаратах в отделении восстановительного лечения:

Гальванизация и электрофорез лекарственных веществ;

Импульсная терапия: диадинамотерапия, интерференцтерапия и другие стимулирующие токи;

Дарсонвализация;

Сверхвысокочастотная (СВЧ) и ультравысокочастотная (УВЧ) терапии;

Магнитотерапия, биорезонансная магнитотерапия;

Лазерная и магнитолазерная терапии;

Фотохромтерапия;

Инфракрасное облучение;

Общее и местное ультрафиолетовое облучение;

Ультразвуковая терапия и ультрафонофорез;

Вакуумная терапия и вакуумная стимуляция;

Местная криотерапия;

Ингаляционная терапия;

Оксигентерапия;

Альфа-капсула;

Прессотерапия;

Сухое скелетное вытяжение (детензер).

Режим работы Отделения восстановительного лечения:

с 8.00 до 20.00,обед: с 12.00 до 12.30.

Адрес: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ д.3/1

Телефоны: +7 3462 955 300, +7 3462 955 301.

Сайт: http://surgut-tr.gazprom.ru/mediko-sanitarnaya-ch...