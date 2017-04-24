Топ-5 апрельских новостей от «СветоДизайн-Югра»

ЖК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ЗАЖЕГ СВОИ ОГНИ

А у нас хорошие, свежие, как горячие пирожки, новости:)

Теперь каждый день, с 7 до 12 вечера, самый колоритный жилой дом ЖК «Возрождение» будет радовать сургутян своими яркими огоньками! Более 500 прожекторов локального освещения, украсивших верхний контур здания, вчера засияли в вечерней панораме района Геологов.

СУРГУТ. ПЕРЕЗАГРУЗКА

Сургут готовится к переменам.

С начала наступившего года под руководством Администрации города активно ведется проработка вопросов, посвященных благоустройству и развитию городской среды. Для работы над этим масштабным урбанистическим проектом была организована целая рабочая группа, в состав которой вошли руководители большинства департаментов и управлений администрации, вице-мэры, представители сургутского Центра прикладной урбанистики (ЦПУ) и бизнес-сообщества.

СТАРТУЕТ МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ ВТОРОГО «ТРАКТОРА»

На следующей неделе строительно-монтажная бригада компании «СветоДизайн-Югра» штурмует фасад лечебно-оздоровительного комплекса, строящегося в микрорайоне Энергетик. Между собой в компании мы называем этот необычный по дизайну объект - «Трактор-2».

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС НА ПР-ТЕ ПРОЛЕТАРСКОМ: ЗАВЕРШАЕМ МОНТАЖ ПИКСЕЛЕЙ

Работы по монтажу пиксельных источников света на фасаде спортивного комплекса с плавательным бассейном, строящемся на пересечении пр-та Пролетарский и ул. Университетской, подходят к концу. На сегодняшний день, полностью выполнен монтаж вертикальных пиксельных конструкций, и на 50% - горизонтальных. Эти яркие динамичные элементы украсят витражную часть здания.

ЖК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»: ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ДВОРА

Для многофункциональной дворовой территории ЖК «Возрождение» наши специалисты разработали соответствующую трехуровневую систему освещения.

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ООО «СветоДизайн-Югра» входит в состав всероссийского холдинга «Югорская промышленная корпорация».

Югорская промышленная корпорация — один из крупнейших холдингов России, в который входят компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения. Численность работников более 5000 человек.