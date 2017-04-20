16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,4165   EUR  60,6139  

​В Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» маленьким пациентам уделяют немало времени

Порядка 1300 юных сургутян в 2016 году обратились в педиатрический кабинет Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Наиболее частыми причинами обращений к педиатру стали заболевания органов дыхания. С такими недугами в прошлом году обратилось 40,7 процента маленьких пациентов. В педиатрической практике заболевания органов дыхания составляют более половины болезней, причем одним из самых распространенных инфекционных заболеваний респираторного тракта у детей является бронхит. Часто заболевания респираторно-вирусной инфекцией осложняется сопутствующей лор патологией. Поэтому лечение данной группы детей осуществляется совместно с лор врачом Медико-санитарной части.

Кроме этого, в прошлом году к детскому врачу обращались с жалобами на работу органов желудочно-кишечного тракта (9,4%). Среди заболеваний желудочно- кишечного тракта преобладают функциональные заболевания (функциональная диспепсия, дискинезия желчного пузыря, дискинезия кишечника). В основном, в эту группу риска попали дети младшего и старшего школьного возраста. Основной причиной заболевания стали стрессовые ситуации и нарушение режима питания.

На третьем месте по числу обращений стали юные пациенты с заболеваниями мочевыводящей системы (8,7%). Чаще всего, это воспалительные заболевания мочевыводящей системы, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Лечение последней группы проводится совместно с невропатологом Медико-санитарной части.

За 2016 год обратилось 17 пациентов с инфекционными заболеваниями, в частности поставлены такие диагнозы, как коклюш, скарлатина, ветряная оспа, рота- и аденовирусная инфекция. Основной контингент пациентов с инфекционными заболеваниями – это дети дошкольного возраста от 2-7 лет, посещающие детский сад.

За 2016 год девять детей получили направление на госпитализацию в стационары Сургута и другие федеральные медицинские центры.

Педиатр Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводит беседы с родителями маленьких пациентов о поддержании здорового образа жизни, о системе правильного питания, о необходимости занятий спортом, прогулок на свежем воздухе. Пациентам выдается на руки памятка по диетам при различных заболеваниях: при сахарном диабете, ожирении, заболеваниях ЖКТ, аллергических заболеваниях.

Кабинет врача–педиатра входит в структуру лечебно–профилактического отделения МСЧ ООО «Газпром трансгаз Сургут». Расположен на первом этаже четырехэтажного корпуса. С целью разделения потоков больных оснащен отдельный процедурный кабинет, где детям проводятся различные лечебно–диагностические манипуляции (забор крови, внутримышечные и внутривенные инъекции, инфузионная терапия). Медико-санитарная часть имеет лицензию на оформление больничных листов и всех видов справок.

Режим работы кабинета педиатрии:понедельник – пятница с 8.00 до 15.00,

две субботы в месяц с 8.00 до 13.00,

Обед: с 12.00 до 12.30.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:24, просмотров: 131, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Автовокзалу там не место // ИНФОГРАФИКА

​Автовокзалу там не место // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru полагает, что размещать транспортный узел на Грибоедовской развязке не стоит
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 18:33
101 0
Ялуторовск привлек по 100 млн рублей инвестиций на одного жителя

Ялуторовск привлек по 100 млн рублей инвестиций на одного жителя
С 2012 года инвестиции в экономику Ялуторовска, расположенного в 75 км в юго-востоку от Тюмени, составили около 4 млрд рублей
Никита Шаганенко Сегодня в 17:48
111 0
​Семь раз отмерь, прежде чем резать

​Семь раз отмерь, прежде чем резать
Поддержите нашу идею – дайте городу транспортный узел, достойный называться современным.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского болгарского землячества Сегодня в 09:44
343 3
​Нефть и геополитика // АУДИО, ТЕКСТ

​Нефть и геополитика // АУДИО, ТЕКСТ
Чего ждать от рынка на этой неделе? Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер Сегодня в 08:20
171 0
​Городская бессмыслица // ИНФОГРАФИКА

​Городская бессмыслица // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru не видит пользы от прошедшего в Сургуте урбанистического форума
Редакция СИА-ПРЕСС 18 апреля в 17:12
561 3
«Нефть выросла на геополитических новостях, поэтому не обольщайтесь...» // АУДИО

«Нефть выросла на геополитических новостях, поэтому не обольщайтесь...» // АУДИО
Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 18 апреля в 11:26
336 0
​Предложение, от которого нельзя отказаться

​Предложение, от которого нельзя отказаться
В «Дай Лапу» мне предложили попробовать себя в роли оператора «горячей линии». Казалось, что в этом нет ничего сложного – бери телефон и отвечай на звонки. На самом же деле всё не так просто.
Александр Побережный, главный редактор портала «О, Сургут!» 18 апреля в 10:15
480 3
Живете выше 16-го этажа? Готовьтесь, что во время пожара вам никто не поможет

Живете выше 16-го этажа? Готовьтесь, что во время пожара вам никто не поможет
«Новый Город» выяснял, до куда не доберутся и не дотянутся сургутские огнеборцы, даже если очень захотят
Лилия Сулейманова 17 апреля в 16:13
799 2
Нам нужно выйти на новый уровень

Нам нужно выйти на новый уровень
Это позволит посмотреть на ситуацию с общественными пространствами в городе с другого ракурса
Алексей Фокеев, директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута 16 апреля в 19:01
915 4
«Это праздник добра, душевного тепла и милосердия, торжества созидательных сил...»

«Это праздник добра, душевного тепла и милосердия, торжества созидательных сил...»
Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с праздником христианского календаря Христовым Воскресением
Наталья Комарова, губернатор ХМАО-Югры 16 апреля в 12:14
480 3
​По итогам урбанистического форума ждем готовые проекты

​По итогам урбанистического форума ждем готовые проекты
На проходящем на этих выходных в Сургуте II урбанистическом форуме «Среда со смыслом» присутствует большой десант из городской администрации
Роман Богач, начальник управления экологии и природопользования администрации Сургута 15 апреля в 15:04
864 2
​Надо повышать цену владения автомобилем

​Надо повышать цену владения автомобилем
Без этого транспортное поведение российских автовладельцев не изменится
Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ 15 апреля в 13:26
1599 21
​Сургутская неделя. ​Перспективы и смыслы

​Сургутская неделя. ​Перспективы и смыслы
Сургуту «светят» деньги и урбанистический форум
Олег Владимиров 15 апреля в 08:00
563 0
Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали

Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали
Газета «Новый Город» начала серию публикаций об уничтожении поймы Оби с рассказа о бетонном остове возле «Сургут Сити Молла»
Анастасия Семихатских 14 апреля в 11:37
2237 7
​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ

​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ
Как геополитика вторгается в экономику: новости из мира финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 12 апреля в 17:02
724 1
​Битва за молодежь

​Битва за молодежь
Без молодого поколения «цветная революция» невозможна
Александр Пурышев, политолог 12 апреля в 16:56
1113 21
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика