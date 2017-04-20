​В Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» маленьким пациентам уделяют немало времени

Порядка 1300 юных сургутян в 2016 году обратились в педиатрический кабинет Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Наиболее частыми причинами обращений к педиатру стали заболевания органов дыхания. С такими недугами в прошлом году обратилось 40,7 процента маленьких пациентов. В педиатрической практике заболевания органов дыхания составляют более половины болезней, причем одним из самых распространенных инфекционных заболеваний респираторного тракта у детей является бронхит. Часто заболевания респираторно-вирусной инфекцией осложняется сопутствующей лор патологией. Поэтому лечение данной группы детей осуществляется совместно с лор врачом Медико-санитарной части.

Кроме этого, в прошлом году к детскому врачу обращались с жалобами на работу органов желудочно-кишечного тракта (9,4%). Среди заболеваний желудочно- кишечного тракта преобладают функциональные заболевания (функциональная диспепсия, дискинезия желчного пузыря, дискинезия кишечника). В основном, в эту группу риска попали дети младшего и старшего школьного возраста. Основной причиной заболевания стали стрессовые ситуации и нарушение режима питания.

На третьем месте по числу обращений стали юные пациенты с заболеваниями мочевыводящей системы (8,7%). Чаще всего, это воспалительные заболевания мочевыводящей системы, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Лечение последней группы проводится совместно с невропатологом Медико-санитарной части.

За 2016 год обратилось 17 пациентов с инфекционными заболеваниями, в частности поставлены такие диагнозы, как коклюш, скарлатина, ветряная оспа, рота- и аденовирусная инфекция. Основной контингент пациентов с инфекционными заболеваниями – это дети дошкольного возраста от 2-7 лет, посещающие детский сад.

За 2016 год девять детей получили направление на госпитализацию в стационары Сургута и другие федеральные медицинские центры.

Педиатр Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводит беседы с родителями маленьких пациентов о поддержании здорового образа жизни, о системе правильного питания, о необходимости занятий спортом, прогулок на свежем воздухе. Пациентам выдается на руки памятка по диетам при различных заболеваниях: при сахарном диабете, ожирении, заболеваниях ЖКТ, аллергических заболеваниях.

Кабинет врача–педиатра входит в структуру лечебно–профилактического отделения МСЧ ООО «Газпром трансгаз Сургут». Расположен на первом этаже четырехэтажного корпуса. С целью разделения потоков больных оснащен отдельный процедурный кабинет, где детям проводятся различные лечебно–диагностические манипуляции (забор крови, внутримышечные и внутривенные инъекции, инфузионная терапия). Медико-санитарная часть имеет лицензию на оформление больничных листов и всех видов справок.



Режим работы кабинета педиатрии:понедельник – пятница с 8.00 до 15.00,

две субботы в месяц с 8.00 до 13.00,

Обед: с 12.00 до 12.30.