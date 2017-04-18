Итоги работы Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре за 2016 год

Основными направлениями деятельности регионального отделения в 2016 году были:

1.Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

2.Обязательное социальное страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3.Выполнение агентских функций, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в части:

3.1.Обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

3.2.Предоставление санаторно-курортного лечения гражданам льготной категории.

3.3.Оплата четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми – инвалидами.

3.4. Выплата пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж не страховых периодов.

3.5. Выплата пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий.

3.6.Оплата услуг медицинских организаций по родовспоможению (Родовой сертификат).

В ходе реализации своих полномочий особое внимание уделялось повышению качества предоставления государственных услуг, информационно – разъяснительной деятельности, недопущению роста социальной напряженности среди населения округа, защите прав граждан, исключению нарушений коррупционной направленности.

Исходя из поставленных перед региональным отделением задач, общая картина достигнутых результатов выглядит следующим образом:

1. Осуществление полномочий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В региональном отделении зарегистрировано 45,6 тыс. страхователей (работодателей). Застраховано 824,9 тыс. работающих граждан.

Расходы Регионального отделения по двум видам страхования составили 14,3 млрд. рублей. По обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством расходы составили 12,5 млрд. рублей, в т.ч. на выплату пособия по временной нетрудоспособности израсходовано 6 млрд. рублей, оплачено 5,5 млн. календарных дней.

В целях контроля за правомерностью выдачи листков нетрудоспособности, а также правильностью их оформления проверено 131 (100%) медицинских учреждений, находящихся на территории округа. По результатам проверок выставлены финансовые претензии на сумму 1,2 млн. рублей (1,6 млн. рублей в 2015 году).

Региональным отделением в целях оказания бесплатной юридической помощи будущим мамам в постоянном режиме проводятся семинары, в рамках которых раскрываются вопросы назначения и выплаты пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Всего в прошлом году на данных семинарах присутствовало более 2,3 тысяч будущих мам.

В целях защиты прав работающих граждан, в ходе плановых проверок страхователей, было проверено более 22 тыс. договоров гражданско-правового характера, из них 5771 (26%), фактически регулировали трудовые отношения работника с работодателем.

Еще одной формой защиты прав работающих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи отсутствием у работодателей средств на выплату пособий по материнству и детству является возможность их получения непосредственно от Регионального отделения. В 2016 году такие выплаты получили 213 человек.

Для поддержки самих страхователей законодательством РФ предусмотрено применение пониженных тарифов при уплате страховых взносов. В 2016 году 3111 страхователя имели право на применение таких тарифов (0% или 1,8%). Выпадающие доходы Регионального отделения по этим страхователям составили более 180,7 млн рублей, в тоже время Региональное отделение возместило расходы по этой категории страхователей по наступившим страховым случаям более чем на 574,6 млн рублей.

Региональным отделением уделяется большое внимание вопросам целевого использования средств и недопущение злоупотребления своим правом на получение пособий со стороны как страхователей, так и застрахованных граждан. В рамках контрольных мероприятий выявлено 19 случаев обращений страхователей, злоупотребляющих своим правом по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (создание «искусственных» схем с целью получения средств обязательного социального страхования) на сумму 1,3 млн рублей.

Для снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Региональном отделении существует программа финансирования предупредительных мер. В 2016 году 1034 страхователя воспользовались данной программой и получили разрешение на использование финансовых средств для проведение специальной оценки условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, проведение диспансеризации работников и др. на сумму 303,4 млн. руб.

22,6 млн. руб. было перечислено медицинским организациям округа за оказанные услуги по лечению пострадавших на производстве в период ранней реабилитации.

2.Осуществление переданных Фонду социального страхования полномочий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

- Обеспечение граждан льготной категории техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

Следует отметить, что в прошедшем году было значительно увеличено финансирование данного направления. Региональным отделением израсходовано 306 млн. рублей, что на 32,4 млн. руб. больше чем в 2015 году. Выдано более 3,1 млн. изделий. Весь поступающий товар принимался комиссиями с обязательным участием представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты.

Были организованы и проведены встречи с инвалидами и представителями детей-инвалидов во всех муниципальных органах округа. На данные встречи приглашались также представители бюро МСЭ, социальной защиты населения.

- На оплату стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения для льготной категории граждан в 2016 году из федерального бюджета было выделено 46,7 млн. рублей. В соответствии с законом о государственных закупках по итогам открытых торгов приобретено 1889 санаторно-курортных путевок, в том числе 576 путевок для детей-инвалидов.

- На оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми - инвалидами, израсходовано 87 млн. рублей.

- На выплату пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж не страховых периодов расходы составили 1,0 млн. рублей.

- На пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий израсходовано 216 тыс. рублей.

- По национальному проекту «Здоровье» «Родовой сертификат» за услуги 2016 года перечислено лечебным учреждениям Югры для оплаты 74807 талонов 240,7 млн. рублей. Родовые сертификаты предъявлены к оплате за оказанные услуги по родовспоможению 24358 детям.

3. Предоставление услуг в электронном виде.

На сегодняшний день Региональное отделение обменивается данными по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с Пенсионным фондом РФ, Федеральной налоговой службой РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, Федеральной службой в сфере здравоохранения РФ.

Всего Региональным отделением предоставлено населению ХМАО-Югры 149152 государственные услуги.

По итогам 2016 года доля государственных услуг Фонда, предоставленных в электронном виде составила 67,3%, что позволило отделению Фонда занять 4-е место среди субъектов Российской Федерации по предоставлению услуг в электронном виде.

Отделением Фонда постоянно ведется работа по контролю качества предоставления государственных услуг, в том числе, посредством внутреннего мониторинга и через информационную систему «Ваш контроль». В 2016 году через указанную систему контроля оценено 1667 фактов предоставления государственных услуг. Среднее значение оценки составило 4,9 баллов по пятибалльной системе. Доля удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг – 97,6%

Социальное страхование находится в постоянном развитии, меняются и поставленные задачи, но при этом сохраняется их прежний смысл – надежная и эффективная защита человека от социальных рисков.