​Незаменимый Минин

— Здравствуйте! Мы пришли узнать про вас все!

— Ну, не все, конечно…(улыбается)

Так начинается наше знакомство с инструктором службы авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Сургут» Сергеем Всеволодовичем Мининым. 12 июля он отмечает профессиональный праздник, а это отличный повод для корреспондентов проникнуть в обитель воздушных судов, чтобы рассказать вам, кем и как обеспечивается защита важнейшего транспортного узла города.

С зачётами — всё строго

«Сейчас я обучаю состав службы авиационной безопасности и провожу занятия с работниками аэропорта», — объясняет нам инструктор Минин. Мы находимся в пункте досмотра, где в свое время довелось работать Сергею Всеволодовичу. Именно здесь пассажиры проходят последний рубеж — проверку перед тем, как сесть в самолет.

Пока фотограф делает портреты нашего героя, две миловидных сотрудницы соглашаются рассказать о своем коллеге.

«Мы знакомы всю жизнь! Он замечательный и отзывчивый», — делится инспектор САБ Екатерина Княжева.



На фото — инспектор Службы авиационной безопасности Екатерина Княжева

«Ответственный, исполнительный и требовательный!» — добавляет старший инспектор САБ Гюзель Иванова. Она поясняет, что раньше Сергей Минин работал в милиции — поэтому обладает исключительной закалкой. «Он очень любит порядок», — отмечает сотрудница.

На фото — старший инспектор Службы авиационной безопасности Гюзель Иванова

«Это точно! Все на подотчете у него, все журналы ведет должным образом, — снова вступает в разговор Екатерина Княжева. — Бумаг много. Как уже сказал Сергей Всеволодович, он нас обучает — готовит нас к зачетам — весенним и осенним. Проводит инструктаж. Читает лекции. Также приглашает разных преподавателей. А еще у него есть сумка с муляжами, многие из которых сделаны его руками! Кстати, он еще и стенды сам оформляет в аэропорту, информацию для пассажиров готовит».

По словам старшего инспектора Ивановой, Минин «никогда никого не ругает, но требует стопроцентной явки на занятия». Ходит весь персонал. Занятия проходят по графику и в определенные дни. Затем коллектив сдает зачеты высшему руководству. Это своего рода аттестация и подтверждение профпригодности.

Вообще, с зачетами все строго. Не сдал с первого раза — очень плохо и не одобряется начальством, но можно попытаться исправить ошибку. Но если не справился с зачетом и со второго раза — неминуемо уволят.

«Сами понимаете, что работа на транспорте — это как бы последний барьер, где еще можно кого-то остановить. К тому же бывает, что пытаются пройти не только террористы-злоумышленники, а рядовые пассажиры могут везти с собой что-то запрещенное и не знать про это», — объясняет Сергей Минин.

На фото — Сергей Минин в пункте досмотра

Как поясняет инструктор, именно поэтому специалист САБ должен проводить профайлинг пассажира, попросту говоря — опрос. Сам ли он собирал сумку? Помогал ли ему кто-то? Есть ли в багаже электронные гаджеты?

— Если говорит, что нет, а на самом деле есть, то возникает вопрос: а почему соврал? — рассуждает Минин.

— А как вы определите, что человек врет? Может, ему подбросили? — спрашиваем мы.

— Очень часто человека можно раскусить даже по глазам! Кроме того, если он врет, то начинает чесать ухо или трогать нос…Все эти указатели лжи на самом деле работают, — отвечает инструктор.

Патроны в кисете и наркотики в чехле: что и как пытаются провезти пассажиры сургутского аэропорта

Естественно, нам тут же захотелось узнать о том, как часто в Сургуте пытаются пронести что-то запрещенное.

«У меня был случай, когда я еще на досмотре работал, — вспоминает Минин. — Кисеты раньше для табака носили. У мужчины из Белоруссии был с собой такой кисет с мелочью. Он летел утренним рейсом в Москву. Я его спрашиваю, что там, мол, у вас, а он говорит, что мелочь. Потряс кисетом, а там звук монет. Ну а когда я предложил ему открыть и показать — он сразу и занервничал, глазки начали бегать у него. В итоге он открыл кисет и себе на руку высыпал шесть патронов мелкокалиберных. Вот вам и мелочь».

Сергей Всеволодович продолжает рассказ: «Однажды наркотические вещества пытались пронести на местный рейс. Я был на смене. Смотрю, парень сотовый вытащил из кармана. Почему оттуда? Я заметил у него чехол — отчего же не из него? А он говорит, что чехол якобы неудобный. Гляжу, у него что-то торчит из него. Ага, пластиковый пакет!.. Отвечаю ему, что все нормально. Давайте-ка пока сумочку проверим. Пока сумку проверяли, я тихонько инспектору велел, чтобы вызывали полицию. Нельзя тревожить подозреваемого, чтобы он не выкинул наркотики сразу. Потом пришла полиция, пригласили двух понятых, провели личный досмотр и обнаружили у парня этого 19 граммов марихуаны!»

— Скажите, это у вас по инструкции положено, что вы виду подавать не должны в такой экстренной ситуации? — интересуемся мы.

— Да, конечно. Виду нельзя подавать! Но если речь о взрывчатом веществе, например, то для этого у нас есть специальное кодовое слово, чтобы сигнальную кнопку надавили сразу же. Вся полиция мгновенно поднимается по тревоге. Кодовое слово знают только внутри аэропорта. В каждой смене оно разное, — приоткрывает завесу тайны наш собеседник.

Игрушечный пистолет — тоже угроза

Пока мы находимся возле стенда с предметами, запрещенными к провозу, задаем Сергею Всеволодовичу вопрос: а предметы за стеклом настоящие или это муляжи? Он смеется и говорит, что самые что ни на есть реальные — изъятые у пассажиров. «И даже пистолет?» — удивляемся мы. Но нет, это зажигалка.

Кстати, а вы знаете, что в ручную кладь нельзя брать даже игрушечный пистолет, напоминающий настоящий? С помощью невинной безделушки можно посеять серьезную панику в салоне воздушного судна.

Сергей Минин припоминает, что как-то раз в дамской сумочке одной из местных пассажирок обнаружился маленький газовый пистолет. Лицензии нет. «Откуда оружие?» — допрашивают женщину, а она невинно заявляет: «Так ведь муж подарил…»

К слову, для оформления газового и пневматического оружия (на которое у вас, естественно, должна быть лицензия) в аэропорту есть специальная комната. Транспортируется этот груз в багажном отделении в надежном металлическом ящике.

Мыслить — как преступник

Во время экскурсии нам довелось оказаться и на рабочем месте инструктора Минина — в самом нутре службы авиационной безопасности. Далеко не каждый пропуск работника аэропорта способен открыть двери, ведущие в САБ.

Здесь расположились комната хранения изъятого и учебный класс. В первом помещении — архив и множество документов. Все у Сергея Всеволодовича, как и говорила инспектор Княжева, — действительно по полочкам.

Тут же находятся дорогие лицензированные муляжи электронных гаджетов, выписанные, по словам Минина, прямиком из Израиля. «Мы продемонстрируем их!» — произносит инструктор, и мы направляемся в учебный класс — небольшой, уютный, в голубых тонах и весь в образовательных плакатах.

Невольно взгляд останавливается на постере «Уловки, применяемые при перевозке запрещенных предметов», рассказывающем, где преступники могут прятать взрывчатку или наркотики.

Внимание на нем привлекает обычная палка колбасы, внутри которой можно спрятать и первое, и второе. Выглядит жутко, но таковы сегодняшние реалии. Чтобы предугадывать все ухищрения и ходы злоумышленников, быть на шаг впереди — нужно и самому уметь мыслить, как преступник.

Зачем на досмотре снимают ремни и обувь?

«Мы учимся выявлять опасные предметы. У каждого преступника есть свои тараканы. Он может придумать что-то новое. Мы тоже пытаемся что-то такое сделать, чтобы наших научить, — рассказывает Сергей Минин. — Сейчас есть всякие пластиды, пенообразные взрывчатые вещества, такого же рода жидкости. Вещества есть, которые могут быть в виде ленты — с помощью них даже ремень можно сделать! Именно поэтому мы ремни снимаем в аэропорту. В них может быть взрывчатка».

Обувь пассажиров просят снять по той же самой причине. Был прецедент: в аэропорту Англии пассажир пытался пройти со взрывчатым веществом в ботинках. «А сигареты почему открываем?» — развивает мысль Сергей Всеволодович. — Как и с обувью в Англии — только уже в Париже — был случай, когда мужчина пытался пронести самодельную бомбу на воздушное судно. Сигареты открыл, фильтры видно, а дальше заглянули — там взрывчатка у него!»

Преступники горазды на выдумки. Тем более, как объясняет Минин, пластид — тот же пластилин, и его можно мять хоть как, засовывать в любое место.

Планшеты… с пластидом

В том числе — в ноутбук, планшет, фотоаппарат. Минин достает мешок с достоверными муляжами. С виду обычные гаджеты, но внутри каждого — смертоносная начинка. Выявить ее способен только рентген.

«Пластид на рентгене будет оранжевого цвета, — уточняет инструктор САБ. — Почему мы сейчас электронику просим отдельно вытаскивать из сумки? Чтобы быть уверенными. Да, пассажиры начинают немного нервничать, но что делать…»

Многие могли заметить, что в сургутском аэропорту на входе стали просить не просто выложить смартфон, но и включить его. Это тоже напрямую связано с безопасностью. Современные преступники наловчились убирать батарейки и вставлять на ее место взрывчатое вещество.

Совершая обзор муляжей, Минин представляет нашему вниманию книгу писателя Пелевина. И «просто бомба» в этом случае — не комплимент содержанию романа, а прямая констатация факта наличия взрывчатки.

А как у других?

Интересно, а когда сотрудник Службы авиационной безопасности видит своих коллег в другом аэропорту, оценивает ли он качество их работы?

Сергей Всеволодович отвечает утвердительно. Он замечает, что в аэропорту Сургута все строже, чем во многих других. «За нами жестче контроль и требований больше, это позиция руководства. Инструкции должны выполняться от и до», — делится наблюдением инструктор Минин.

Хорошо, а если сравнить с заграничными аэропортами? «Я только в Таиланде видел и в Турции. Там у них техника получше, конечно. Просканировали — и все. У нас пока что такой нет, потому что она крайне дорогостоящая», — утверждает собеседник.

Мечты и реальность

Разузнав о трудовых буднях, мы решаемся спросить у Сергея Всеволодовича и о личной жизни. Оказывается, в детстве будущий инструктор Службы авиационной безопасности хотел стать строителем, а с самолетами в его семье никто не связан.

Из увлечений — рыбалка. И это как-то удивительно перекликается с работой Минина — всю жизнь он ловит на крючок преступников (а теперь учит коллег распознавать их замыслы), но в свободное время — рыбу. Личный рекорд — на четыре кило в позапрошлом году.

«Ну вот мы все про авиацию и про воздушные суда говорим, а вы сами летать не боитесь?» — задаем мы вопрос Минину. А он бесхитростно отвечает: «Боюсь, но я же здравый человек! Думаю — вот пилоты всю жизнь летают. А я не смогу, что ли, разок?»

Завершая беседу, уточняем: кстати, а что там с мечтой о строительстве? «Ну, баню на даче построил», — смеется Сергей Всеволодович.

***

Но не только баню удалось соорудить инструктору Минину. Он построил нечто более важное — семью и карьеру. Крепкий фундамент из характера и убеждений вкупе с профессионализмом позволили Сергею Всеволодовичу сплотить коллектив САБ ОАО «Аэропорт Сургут» и донести до всех и каждого простую истину — безопасность важнее всего.

«Надо нам на доску почета Сергея Всеволодовича определять!» — уверены сотрудники предприятия.

Не поспоришь — незаменимому Минину там самое место.

Справка: Сергей Всеволодович Минин родился в октябре 1960 года в деревне Шорша, расположенной в Пермском крае. Женат. Вырастил двух дочерей. Есть внуки. В 1978 году попал на службу во внутренние войска МВД в Сургуте, которая длилась в течение двух лет. Затем посвятил четыре трудовых года городской (тогда еще) милиции. В 1984 году его пригласили в транспортную сферу. Минин начинал с должности младшего инспектора уголовного розыска по досмотру. Будучи способным и ответственным, он довольно быстро продвинулся по карьерной лестнице. В итоге он стал старшим инспектором по досмотру. В 1994 году была создана служба авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Сургут» (САБ). В ней Минин трудится и по сей день.