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​Эксперимент удался

Зачем Сургуту нужна была школа нового типа?

1 сентября 1991 года получили школу под номером 32 в свое распоряжение юные хозяева. Фото И.Швец
1 сентября 1991 года получили школу под номером 32 в свое распоряжение юные хозяева. Фото И.Швец

Декабрь 1988 года. Вдоль одной из стен в кабинете главного инженера проектно-строительного объединения «Сургутнефтегазжилстрой» Анатолия Нешкумая выставлено несколько планшетов с проектами жилых домов. Они отличаются от тех, которые стали привычными, своими фасадами. Взгляд перемещается с одного на другой и останавливается на необычной работе. Это проект школы. Такие прежде в Сургуте не строились. В других городах их тоже нет. Проект разработан специалистами объединения, этот же коллектив и будет воплощать его в жизнь.

Несколько лет домостроители вынашивали свою задумку, с предложениями обращались в союзное и республиканское министерство просвещения, но поддержки не находили. Ссылки всюду были одни и те же, мол, есть типовой проект школы, он вполне удовлетворителен, классные комнаты в нем просторные. Ну, а то, что здания похожи друг на друга, как две капли воды, внешний вид их не отличается эстетическим вкусом, это мало кого волнует.

Хватило специалистам объединения выдержки и терпения довести дело «до ума».

Известно, что действующие и строящиеся учебные здания возводятся в городе из привозных конструкций. Объединение предложило использовать детали, выпускаемые на заводе крупнопанельного домостроения, то есть, ту самую 164 серию, на которой сооружаются жилые дома, детские комбинаты. Номенклатура этих изделий, выпускаемых в Сургуте, столь широка, что используют их на строительстве всевозможных объектов социально-культурного назначения.

Пять лет потребовалось руководству объединения убеждать работников народного образования всех рангов в том, что можно построить школу совершенного нового типа. Наконец все преграды преодолены, в ноябре 1988 года началась отсыпка площадки.

Для будущей школы выбран 11 «А» микрорайон. В ней будет обучаться более двух с половиной тысяч ребят. В комплекс школьного городка входят два учебных здания и общественно-бытовой. Все они соединяются переходами.

- В каждом учебном корпусе, а они состоят из четырех этажей, разместится 33 класса – рассказывал Анатолий Нешкумай. – В общественно-бытовом – столовая на 600 мест, библиотека, три спортивных зала. А в башне над центральным входом, представляющей собой форму фонаря, будет находиться конференц-зал. В нашей школе предусмотрены помещения для мастерских, где ребята смогут овладевать всевозможными навыками: работать на станках, изучать основы швейного дела, кулинарного искусства. Обучение в школе будет организовано с помощью телевидения, компьютерной техники. На пришкольной территории разместятся стадион с беговыми дорожками, баскетбольная площадка, две теплицы. Одним словом, это будет экспериментальная образцово-показательная школа. При ее строительстве мы намерены использовать самые лучшие материалы, которые имеются.

Характерно то, что объединение никогда не бралось за сооружение школ. Чаще всего этим занимается «Сургутгазстрой». Что явилось толчком взяться за не совсем свойственную работу? Со слов Нешкумая, городу катастрофически не хватает школ. Классы переполнены, занятия в некоторых учебных заведениях проходят в три смены. Мириться с таким положением дел было нельзя. И объединение вышло с инициативой построить школу, их поддержали в горкоме партии, горисполкоме, в Миннефтегазстрое. Таким образом, работу себе задали большую.

Сметная стоимость будущей школы оценивалась в семь миллионов рублей. Строительство рассчитано почти на три года. В седьмом строительном управлении объединения была сформирована бригада монтажников специально для строительства этого объекта. Весной 1989 года она приступила на нем к работе.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 67, комментариев: 0


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