16 февраля в культурно-коммуникационном центре Сургутского краеведческого музея состоялась встреча в рамках проекта «Солдат Отечества», разработанного Сургутским краеведческим музеем и клубом «Фронтовые подруги», посвященная участникам Великой Отечественной войны, сургутянам, семейным парам: Анатолию Федоровичу и Алле Константиновне Мясниковым, Федору Леонтьевичу и Инне Альфредовне Суховеевым. Их любовь родилась на войне.

Среди приглашенных — представители городских общественных организаций, учащиеся и преподаватели учебных заведений, дочери и внуки героев. Гостей приветствовали руководитель комитета по культуре и спорту администрации города Сургута Владимир Фризен и депутат городской думы Виктор Рябчиков.

Виновников торжества уже нет с нами, но о самом сильном чувстве — любви, верности и мужестве ветеранов рассказали сотрудники музея, которые буквально по крохам собирали уникальные сведения из семейных архивов. Поделились своими воспоминаниями и дочери сургутских фронтовиков.

Суховеевы

Жизненные пути Суховеевых пересеклись в 1944 году. Они прожили счастливо вместе 52 года. Их жизненный путь не был легким, но любовь помогла им пройти через множество трудностей, невзгод и испытаний.

…20 лет исполнилось Федору, когда началась Великая Отечественная война. Сельский парнишка из Ростовской области, имея за спиной девять классов и два курса механического техникума, на защиту Родины ушел в первые дни войны.

После окончания Ленинградского артиллерийского училища, в 1942 году, попал на Сталинградский фронт — в настоящее пекло войны, вошедшее в историю как одно из самых яростных сражений.

На берегах Волги Суховеев командовал взводом 375-го отдельного минометного полка, заслужившего звание гвардейского. Это были знаменитые «Катюши», получившие народное имя, бесствольные системы реактивной артиллерии, которые наводили панический страх и ужас на неприятеля.

Ранение. Госпиталь. Затем Брянский фронт, где молоденький офицер был помощником начальника штаба.

В 1944 году Федор Суховеев оказался в рядах 2-го Прибалтийского фронта. Из воспоминаний Федора Леонтьевича: «Когда я представился подполковнику Брикову, тот сходу сказал мне, что назначаюсь адъютантом командира 27-й артдивизии. Прибыть туда мне надлежало немедленно. На просьбу дать любую батарею, я получил отказ, он выдал мне соответствующее удостоверение и предписание. Вечером этого дня я добрался до штаба 231-го гаубичного артполка, капитан Пономарь пообещал утром отправить в штаб дивизии. В этот момент телефонист сообщил, что прямым попаданием снаряда в блиндаж убиты командир 1-й батареи и четыре бойца. Я заявил, что готов прибыть на батарею немедленно. Связались с начальником штаба дивизии, и я стал командиром 1-й батареи 231-го гаубичного артполка».

Тяжелейший двухчасовой бой на Псковской земле. Стойкость, мужество комбата Суховеева в этой схватке не остались незамеченными — он получил орден Красного Знамени. Весь личный состав батареи тоже был отмечен орденами и медалями.

И снова — ранение, и снова — госпиталь.

По пути возвращения из госпиталя в конце 1944-го в свою часть, Федор решает повидаться со старшим братом Петром — тоже офицером, несшим службу в войсках ПВО. Встреча была краткосрочной, практически мимолетной: несвоевременная явка в часть могла иметь печальные последствия. Под началом Петра находилось немало девушек — зенитчиц, а также работающих при штабе, одна из которых вызвала особый интерес Федора. Старшину секретной части 91-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с необычной латышской фамилией Айспурет звали Инной. Это была та самая любовь со стороны Федора Суховеева, о которой немало восторженных строк написано великими поэтами. Инна же не сразу откликнулась на пылкие чувства офицера.

«Или ты выйдешь за меня замуж, или я застрелюсь», — Федор оказался настойчивым. А Петр, способствуя развитию любовного романа, добился впоследствии перевода брата в свою часть. Вскоре застенчивая молодая девушки ощутила симпатию к напористому ухажеру. Так и скрепили свой союз гвардии капитан и старшина. Произошло это 25 января 1945 года. Дружеское застолье, небогатое угощение — вот и все свадебное торжество.

Центральный фронт. Федор получает назначение помощником начальника штаба полка.

После окончания войны Федор Леонтьевич продолжал нести военную службу. Рождались дети.

После увольнения с военной службы, молодая семья переехала в Баку, где обосновались близкие родственники Федора, перебравшиеся в Азербайджан во время войны из Ростовской области. Глава семьи начал работать на бакинских нефтяных промыслах. Федор Леонтьевич был человеком непоседливым. Началась разработка месторождений в Татарии — и новое дело увлекло его. Оставив супругу с детьми в теплых краях, он перебрался в Бугульму: решили, что семья воссоединится после получения жилья на новом месте. Этого события пришлось ждать немало, зато квартира была выделена просторная.

Инна Альфредовна устроилась в военкомат, в дальнейшем стала трудиться архивариусом на местном предприятии. Дети учились в школе.

А Суховееву не давала покоя новая идея — поработать на промыслах рождающейся нефтегазовой провинции в Западной Сибири. Тем более что многие татарские нефтяники одними из первых отправились осваивать необозримые северные просторы.

В начале 70-х Суховеев приехал в Сургут, а все домочадцы остались в Бугульме. Когда была получена квартира, семья переехала в сибирский город.

Федор Леонтьевич некоторое время работал в нефтепроводном управлении, куда устроил супругу и дочь. Потом он перешел в НГДУ «Сургутнефть», занимался все теми же вопросами — обустройством месторождений.

В середине 80-х, уйдя на заслуженный отдых, Федор занялся общественной деятельностью: руководил клубом бывших фронтовиков «Сургутнефтегаза». Инна Альфредовна тоже не скучала на пенсии: в клубе «Фронтовые подруги» она пела в ансамбле.

По словам дочери Татьяны, ее родители на протяжении всей жизни любили друг друга тихо, неброско, словно оберегали свои чувства от посторонних взглядов.

После ухода из жизни Инны Альфредовны, Федор Леонтьевич начал резко сдавать…

«Я думаю, что души моих родителей встретились на небесах и их земной роман имеет продолжение», — говорит Татьяна Федоровна Бежан.

Мясниковы

1944 год стал судьбоносным и для будущих супругов Мясниковых. На Прибалтийском фронте встретились и полюбили друг друга молодой статный красавец — сибиряк, капитан Анатолий Мясников, и начальник полковой аптеки Алла Тимошина. Молодые люди встретились на латвийской земле и дошли до Берлина, и, как они сами говорили: «Дважды расписались. Сначала на стенах поверженного Рейхстага, а затем в свидетельстве о браке в Берлине 5 апреля 1946 года».

Трудна была их дорога к личному счастью, она пролегла через тысячи километров изнурительного опасного пути к Берлину, через гибель товарищей и неповторимую радость Победы.

Анатолий Мясников родился 24 февраля 1922 года в деревне Базариха Викуловского района Тюменской области. После окончания Аббатской средней школы работал киномехаником. От природы одаренный парень учился в заочной школе им. Н. К. Крупской. Хорошо рисовал. Возможно, он мог бы стать великим художником, но творческие планы нарушила война. В октябре 1941 года 19-летний Толя Мясников был призван в ряды Красной армии. Сполна ему довелось отмерять фронтовые дороги от Москвы до Берлина. Первый раз был ранен в конце декабря 1941-го в районе Солнечногорска. После месячной госпитализации был отправлен на курсы среднего командного состава в Балашиху. И вот, младший лейтенант Мясников командует стрелковым взводом на Западном фронте. Несколько раз контужен в бою.

В августе 1942 года Анатолий Мясников, уже в звании старшего лейтенанта, назначен начальником штаба отдельного минометного батальона. К тому времени молодому командиру исполнилось 20 лет.

В одном из боев тяжело ранили комбата, и Мясников принял командование батальоном. Изнурительные бои на реке Великой… Битва за эстонский город Тарту… Капитан Мясников контужен в очередной раз.

В конце 1944 года в один из полков 146-й дивизии назначили начальником аптеки младшего лейтенанта медицинской службы Аллу Тимошину.

Как попала на войну эта хрупкая, совсем еще юная девчонка? Алла выросла в Калуге, в семье служащих. В 1941 году в 15-летнем возрасте окончила семилетку, поступила в фармацевтическую школу. Впереди были три года учебы, и вдруг через неделю — война. Испытала все бомбежки, голод… Студентов послали копать противотанковые рвы. Через год учебу начали совмещать с практикой, распределяли их по госпиталям. А что это такое — госпитальная служба в условиях прифронтовой зоны? Оно и понятно: и от усталости в обморок падали, и от прямого попадания бомбы в клочья разносило врачей, санитарок вместе с ранеными. Так что Алла была вполне готова уйти в действующую армию.

…Шел 1944 год. Красная армия уже подходила к нашим западным границам. Практически всех выпускников фармшколы отправляли в Сибирь — там тоже нужны были кадры. И тут как раз пришла разнарядка: в действующую армию набирали десять выпускников этой школы. Условия было два: иметь хорошее здоровье и быть комсомолкой. Сибири Алла всегда очень боялась из-за холодов и медведей. Само это слово несло в себе что-то дикое, страшное и непредсказуемое.

«А что война? — рассуждала тогда 19-летняя девушка, — Холод и голод, стрельба день и ночь, движение войск, то в одном направлении, то в другом, развалины, чад и дым — все это уже знакомо». И Алла ушла на фронт.

Она получила назначение в 146-ю Островскую Краснознаменную ордена Суворова стрелковую дивизию для прохождения службы в 698-м стрелковом пехотном полку в должности начальника аптеки. Из воспоминаний Аллы Константиновны: «Бойцы и командиры дивизии участвовали в самых тяжелых и кровопролитных сражениях: при обороне Москвы, а затем при наступлении и освобождении городов Калужской, Смоленской, Калининской, Новгородской, Псковской областей. Мне довелось пройти боевой путь в составе 1-го и 3-го Прибалтийских фронтов… В апреле 1945-го дивизия в составе 3-й Ударной армии форсировала реку Одер и 21 апреля начала штурм Берлина. В течение десяти дней с ожесточенными боями мы продвигались к его центру. Ночью 1 мая дивизия, находясь в районе Александр-плац, получила приказ выйти на отдых. В этот день для нашего полка война закончилась. Бойцам разрешили выспаться…»

Среди бомбежек и запаха гари встретила Алла свою вторую половинку — начальника штаба полка, сибиряка Анатолия Мясникова. «Мы прожили очень длинную жизнь, — говорила фронтовичка. — У нас была прекрасная любовь. И счастье было. Трудное, опаленное войной, но счастье…»

В 1950 году, после демобилизации Анатолия Федоровича, Мясниковы приехали в Тюмень. Там родились их дочери — Нина и Ирина. Алла Константиновна работала в аптеке, позже — старшим товароведом в облаптекоуправлении. В 1956 году ее направили в Сургут на должность управляющей единственной в то время аптекой. Спустя десять лет переводом перешла в аптеку Сургутской районной больницы и заведовала ею до выхода на пенсию в 1976 году. Будучи на заслуженном отдыхе, еще 12 лет работала в Сургутской районной больнице на оснащении и обеспечении лечебно-профилактических учреждений Сургутского района медицинскими аппаратами и приборами. Немалая частица ее труда и опыта есть в оснащении больниц, открытых в поселках нефтяников и городах Когалыме, Лянторе, Пыть-Яхе.

В памяти у старожилов она осталась инициативным человеком: являлась первым председателем ветеранской организации медработников и находилась в этой должности буквально до своей кончины.

Анатолий Федорович Мясников свою творческую деятельность начал в Сургуте в 1956 году в районном Доме культуры — он занялся фотографией: с мечтой стать художником ему пришлось расстаться. Загрубевшие пальцы, привыкшие к спусковому курку автомата, отказывались подчиняться колонковой кисти и остро заточенному карандашу.

В 1965 году новоиспеченный фотокорреспондент перешел в местную газету «К победе коммунизма». Пришлось поработать и начальником причала Сургутского речного порта. Должность хлопотная, однако она Анатолию Федоровичу нравилась. Подумывал даже поступать на заочное отделение Новосибирского речного техникума, но последствия четырех контузий все больше давали о себе знать. Часто приходилось укладываться на больничную койку. С 1971 года, будучи на пенсии по инвалидности, возглавил общественную организацию «Старожилы Сургута».

Ему не было и 70, когда ушел из жизни, но он оставил после себя для потомков память, дело своей жизни, благодаря которому соединяется нить времен: коллекция фотонегативов, переданная Анатолием Федоровичем Сургутскому краеведческому музею, является одной из самых уникальных и насчитывает около 1 700 кадров. В его работах отражена история Сургута 1960-1980 годов прошлого столетия.

Биографии наших героев Мясниковых и Суховеевых схожи с судьбами их ровесников. Они были теми героями, которые создавали и укрепляли величие и мощь России. Они из поколения победителей, которыми продолжают гордиться благодарные потомки.

В конце встречи, проведенной в Сургутском краеведческом музее, организаторы сделали, казалось бы, невозможное — они смогли достучаться до душ молодого поколения. На мониторе под мелодию «Мы долгое эхо друг друга» то и дело появлялись юные лица наших героев. В зале стояла звенящая тишина — по щекам многих катились слезы.