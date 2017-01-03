​Так было. Так начиналось

С момента создания первого отдела культуры исполкома депутатов трудящихся в 1966 году, началась и системная работа управленцев по формированию культурной среды города Сургута и отрасли в целом. Первые руководители отдела культуры поначалу менялись практически ежегодно, до назначения Софьи Липявко, которая в 1967 году приехала в Сургут с Сахалина. Вот как она вспоминает то время

«Сургут тогда выглядел таким захолустьем, люди показались мне серыми, без лоска этой «ленинградской» школы культуры, которая царила в то время на Сахалине. Там была совсем иная интеллигентная среда, и все отрасли возглавляли специалисты-питерцы…»

В городском отделе культуры Сургута работала заведующей Виктория Быстракова, человек грамотный и полный желания заниматься делом. В недавно созданном отделе она была единственным специалистом с высшим образованием. Липявко предложили должность директора городского дома культуры.

Начав предварительно знакомиться со штатным расписанием, та едва не потеряла дар речи. Оказалось, что кроме директора, подавшего заявление об уходе, и художественного руководителя, весь творческий коллектив состоял из… условно-освобожденных лиц. Ни одного дипломированного специалиста, ни одного творческого коллектива. Она категорически отказалась от директорства, согласившись на должность методиста по массовой работе. А городской дом культуры в это время был единственным островком, куда съезжалась молодежь со всех мест на вечера отдыха — танцы. Из строящегося микрорайона нефтяников приезжали даже на гусеничных тяжелых тягачах и «Ураганах». В среду, субботу и воскресенье желающие потанцевать брали здание штурмом.

На тот момент в Сургуте были кинотеатр «Октябрь», три городские и две районные библиотеки и строящийся дом культуры «Строитель».

Первыми молодежными коллективами стали джаз-оркестр городского ДК под управлением Владимира Коренева, вокально-инструментальный ансамбль кинотеатра «Рубин», руководил которым Салават Гумеров, вокальный ансамбль во главе с Владимиром Катаргиным и вокальная мужская группа Василия Куйды, занимавшаяся в старом клубе геологов.

Вскоре Софья Васильевна с заведующей теоретическим отделом детской музыкальной школы № 1 и при поддержке ­Евгении Калентьевой, тогдашней заведующей отделом пропаганды и агитации ГК КПСС, организовали клуб «Музыкальные пятницы» для интеллигенции города. Возможно, он стал прообразом значительно позже организованного Ириной Ткаченко клуба «Гармония».

В целом же развитие народного творчества в Сургуте, по словам Липявко, находилось тогда на уровне некоего эпизодического предпраздничного состояния.

Софья Липявко: «Почему мы рисковали»

Шел 1974 год. Городскую культуру возглавила Софья Липявко. К этому времени сгорел дом культуры с художественной мастерской — основные «кормилица» и «донор» художественных коллективов и технического персонала.

Остро встала кадровая проблема. Софья Васильевна вспоминает об этом периоде

«Практическую помощь оказали руководство горкома партии и горисполкома Герман Семенович Мачехин, Евгения Ивановна Калентьева, Виктор Яковлевич Русинов, Юрий Михайлович Мелихов, Валентина Яковлевна Шебунова, Надежда Анатольевна Мальцева.

На самом высоком уровне было принято решение об изменении кадровой политики в сфере культуры, включая приглашение специалистов из других регионов.

И, в первую очередь, следовало идти на рискованные шаги в распределении жилья. Что греха таить, мы ведь не были уверены, что приглашаем тех людей, которые смогут переломить сложившуюся ситуацию, в которой находилась сфера культуры.

Да, в то время в городе уже трудилась Людмила Александровна Горда, основатель детской художественной школы, творческий специалист, умелый организатор и просто великолепный человек.

В полную творческую силу работал Виталий Николаевич Горда, главный художник города. Да, были в городе музыканты — Михаил Сергеевич и Ольга Николаевна Кировы, Инна Николаевна Ивина, Маргарита Степановна Дунская, Евгений Иванович Гусаков и сильный руководитель, высококлассный специалист Индар Кочубеевич Хейшхо, директор музыкального училища.

Но эти кадры в основном были сконцентрированы в учебных заведениях, а в клубных учреждениях подобного уровня специалистов еще не было.

Так вот мы сделали первый и, повторяюсь, рискованный шаг, пригласив творческую группу из Харькова во главе с режиссером Александром Монастырским, балетмейстером Рафаилом Карасевым, вокалистами Ниной Карасевой, Гарием Казаченко, Эмилем Пиркэлабом, танцорами Владимиром Стрельченко и Владимиром Ермаченко.

Почему мы рисковали? Потому что первой проблемой в Сургуте в те годы была нехватка жилья, в очереди стояли подолгу.

Приглашая группу, мы обещали им жилье. Слава богу, выиграли все, и в первую очередь — город, получив таких специалистов.

Через год после их приезда мы уже имели прекрасную творческую программу «Есть такой город — Сургут», которая ошеломила не только самих сургутян, но и делегатов партийных конференций всех уровней.

С этой программой мы впервые завоевали и симпатии москвичей, выступая с ней на главной выставке страны (ВДНХ), на столичных сценах, заводах», — с удовольствием вспоминает Софья Липявко, заслуженный работник культуры РСФСР, которая руководила отраслью 15 лет.

Яков Черняк «Системно и планомерно»

«Люблю слушать Черняка», — не раз говорил мой отец еще задолго до того, как я познакомилась с Яковом Семеновичем. А после, в 2004 году, когда я вплотную вошла в сургутскую городскую жизнь, встречалась с ним не единожды на разных мероприятиях.

По мнению местных старожилов, Яков Черняк — одна из самых ярких личностей современного Сургута,

который однажды возглавил работу огромной когорты людей, подпитывающий жизнь сургутян высокими нравственными и культурно-эстетическими ориентирами. Новая, высокая культура зародилась в Сургуте именно при нем.

…Идея планомерного и длительного создания в далеком таежном городе системы высокой культуры волновала Черняка давно. Еще в студенческие годы в стенах Харьковского политехнического института он увлекся сценическим искусством. Был тогда всего лишь актером студенческого театра. Здесь и нашел свою вторую профессию — работника культуры, которая стала делом всей его жизни. Институт закончил по специальности энергомашиностроителя. С 1965 года работал на должности инженера-конструктора. Но связи со студенческим театром не только не прервал, а наоборот, вскоре возглавил его.

В 1979 году приехал в Сургут.

«Хочу сказать, что городу я был больше нужен как работник культуры. Мои друзья познакомили меня с Александром Монастырским, директором дома культуры «Строитель», и я охотно согласился работать с ним, — вспоминает Яков Семенович. — Признаюсь, меня всегда привлекала творческая работа. Особенно режиссерская. В доме культуры «Строитель» я основал первую в городе дискотеку. Потом вместе с коллективом подготовили несколько дискотечных программ. Тогда я понял, что все современное требует новых, более обширных знаний. Поэтому в 1980 году поступил и через шесть лет закончил заочное отделение факультета режиссуры Московского государственного института культуры…»

Заведующим отделом культуры сургутского горисполкома Яков Черняк стал в 1989 году, в самый пик перестроечных преобразований в России. С 1995 года являлся заместителем мэра города. С марта 1997 года его полномочия несколько расширились — в ведение вновь созданного департамента кроме культуры вошли вопросы молодежной политики и спорта.

«Восемь лет работы инженером-конструктором выработали во мне способность ко всему подходить системно и планомерно, то есть заранее проектировать некую программу для дальнейшей реализации. Согласитесь, что систематизация идеи — это тоже проектирование механизма. Но механизма реализации творчества. Именно с таких позиций начинался и продолжался процесс постепенного обновления сферы городской культуры», — рассказывает Яков Семенович.

Если не создать стройную систему, то любая концепция заведомо обречена на провал, а, возможно, и на срыв главных направлений — так считает Черняк. С его приходом в «культуру», каждый год с учетом отпущенных денежных средств реализовывается программа по эстетическому воспитанию и образованию. Дом культуры железнодорожников, реконструкция музыкального училища, преобразование одного из магазинов в центральную городскую библиотеку — это всего лишь часть воплощенных в жизнь проектов Черняка в первые годы его руководства. Хочется отметить, что в здании музучилища оборудован органный зал, в котором установлен редчайший, уникальный инструмент — орган, изготовленный специально для Сургута и привезенный из Германии.

«Могу сказать, что выкристаллизовывался прочный фундамент. Сургут уже шагал по пути к прекрасному городу с высокообразованной интеллигенцией, эстетически воспитанными, нравственно богатыми жителями», — с уверенностью говорит Черняк.

Модель успеха

С середины 90-х Сургут часто принимает известных киноактеров, прозаиков, поэтов, мастеров художественного слова. Они находят здесь понимающего и благодарного слушателя и зрителя. Встречи с сургутянами лучших представителей отечественной культуры и искусства проходили в рамках единственной в России литературно-поэтической абонементной программы «Живое русское слово», под руководством Святослава Бэлзы. В учреждениях нашего города выступали известные поэты Андрей Вознесенский, Бэлла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, лучший чтец-декламатор Алла Демидова, писатель Андрей Битов и многие другие.

Все это, безусловно, способствовало развитию культуры в нашем городе. Яков Черняк считает, что без широкой сети культурно-образовательных учреждений, без городских музеев с обширными и богатыми историческими и художественными экспозициями, города высокой культуры быть не может.

А еще у Черняка витала идея создать в Сургуте профессиональный театр, которая также проходила через механизм систематизации и анализа. Возникали даже предложения создать ведомственный театр. Но Яков Семенович искал такую модель, которая привела бы к безусловному успеху. Трудные поиски предшествовали решению вопроса каким быть театру.

«В этом участвовали не только мы, сургутяне, но и столичные театральные мэтры, заслуженные деятели театра и кино — Ульянов, Голубовский, Этуш, — заметил Черняк. — Однако необходимо было избрать приемлемую для нашего города модель. После развала Союза многие респуб­ликанские театры остались без дела. Казалось бы, чем не путь Пригласить маститых, известных артистов к нам, дать им квартиры, оборудовать под театр одно из зданий домов культуры и без лишних усилий открыть дорогу сценическому искусству. Но это был бы не наш театр, не на нашей земле выращенное детище. Такой импортированный театр напоминает мне огромное дерево, пересаженное на чужую почву. Этим путем мы не пошли».

Не подошел и второй путь антрепризы, когда в город приглашается режиссер и работает с местной артистической труппой. Завотделом культуры считал, что такой театр похож на лагерь для перемещенных лиц. Модель временщиков. Как вахтовый метод.

«Итак, мы пришли к выводу, что нам нужен свой, местный театр, то есть мощная структура, состоящая из людей разных профессий, призванная изменить качественный уровень интеллигенции и всей культуры города в целом. Речь идет о доморощенности, о воспитании своих актерских кадров, — вспоминает Яков Семенович. — Раньше мы пытались готовить сургутскую молодежь в театральных вузах Москвы и Петербурга. Но КПД от таких курсов оставался очень низким — домой возвращались немногие. Девушки выходили замуж, ребята искали подходящую работу и оставались в этих городах. Такой вариант мы решительно отбросили. Остановились на редком в нынешние времена варианте организации очного курса в Сургуте одного из вузов столицы, например, ГИТИСа».

Так состоялся альянс с Российской академией театрального искусства. В 1997 году в Сургуте впервые стартовал фестиваль «Югорская театральная весна», что и явилось предпосылкой для становления профессионального творческого коллектива. Успех не заставил себя ждать, и годом позже коллектив пригласили принять участие в детской президентской программе «Вслед за солнцем» в Артеке. Большая поездка в Венгрию ожидала творческий коллектив ДК «Строитель», который выступил с концертами в программе VIII Международного летнего фестиваля культуры. Наше искусство заявило о себе. Выступление сургутян вызывают живой интерес у российских и зарубежных зрителей.

Популярностью, и не только в Сургуте, пользовалась программа «Новые имена».

«Талантливая молодежь — это тот прочный фундамент, на котором строится наш город высокой культуры. Программа «Новые имена» быстро набрала своих поклонников. Мы реализовали немало интересных проектов по воспитанию молодых талантов, по созданию в городе своей творческой интеллигенции, — поясняет Яков Семенович. — Первый фестиваль международной благотворительной программы «Новые имена» состоялся весной 1993 года. Наш город впервые принимал талантливых детей России. Тогда же сургутское отделение программы заявило о начале своей деятельности большим концертом сургутских юных талантов. Сургутское отделение этой программы довольно обширно. В него входят концерты, музыкальные гостиные, выставки, мастер-классы, творческие поездки в культурные центры России, исполнительные конкурсы, стажировки и обучение в ведущих учебных заведениях страны, летние творческие школы в Суздале».

В начале марта 1997 года в Сургуте прошел II Фестиваль международной благотворительной программы «Новые имена». А в конце апреля сургутское отделение программы было широко представлено в Москве концертами, музыкальной гостиной, выставкой работ учащихся художественных школ. Москвичи с интересом знакомились с необыкновенным талантом юной новосибирской певицы Пелагеи, исполнительским мастерством сургутского ансамбля народных инструментов «Карусель»…

Заслуженный работник культуры РСФСР, Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, удостоенный многих наград, ныне директор Сургутской филармонии Яков Черняк руководил городской культурой 23 года!

Сургут сегодня — это город, который может гордиться наличием всех типов и видов учреждений культуры.