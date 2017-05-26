​Черная метка? Чем закончится для замглавы Сургута Александра Пелевина история с отменой льгот

Скандал с отменой льгот на оплату детсадов для многодетных семей в Сургуте дошел до своего пика и разрешения. Возмущенная общественность вышла на митинги, и глава города Вадим Шувалов объявил о том, что решение будет пересмотрено, а заместитель градоначальника Александр Пелевин получил дисциплинарное взыскание — в городской администрации санкция довольно редкая и фактически являющаяся «черной меткой» для чиновника. В экспертном сообществе возник вопрос: не станет ли эта история последней каплей, которая приведет к отставке Пелевина?

Александр Пелевин вошел в состав команды администрации еще при Александре Сидорове, при котором курировал медицинское направление. При бывшем главе города Дмитрии Попове он пошел на повышение и стал заместителем главы. В этом статусе он работает и при Вадиме Шувалове — на данный момент он остается одним из двух «старожилов» предыдущей команды (второй — зам по финансам Анна Шерстнева). Однако какой-то особо продуктивной и яркой деятельностью Пелевин отличиться не может, зато в последнее время он трижды «засветился» в неоднозначных историях, что вкупе с недовольством окружных властей и представителей «новой команды» повышает его шансы покинуть администрацию.

Пелевин вызвал непонимание городских депутатов и общественности в вопросе, который касается выкупа за счет бюджета большого здания на улице Энергетиков под нужды поликлиники №3. Тогда его заподозрили в некоей личной заинтересованности в этом финансовоемком проекте, о чем писал siapress.ru.

Затем произошла история с отменой льгот на оплату детских садов, и почти сразу же — нелепый скандал вокруг выставки «Табу» культурного центра «Порт». В ходе его Пелевин пошел на поводу у «оскорбленной» (правда, не имеющей ни малейшего представления об искусстве) общественности и поспешно открестился от проекта, запущенного его подведомственным учреждением. Все это — не причины, но формальные поводы для принятия кадрового решения (которое, к слову, вполне укладывается в логику полной смены старой управленческой команды сургутской администрации).

Тем не менее, это не означает, что Вадим Шувалов может в ближайшее время попрощаться со своим заместителем. С одной стороны, по слухам, в коридорах власти Пелевина защищает его старый шеф — Александр Сидоров, который ныне представляет регион в Госдуме. С другой, актуален остается вопрос замены куратора социального блока — на нем «висит» довольно много структур, включая главного распределителя бюджетных средств — департамент образования (он распоряжается половиной городской казны — это около 10 млрд рублей). Впрочем, после того, как были закрыты кадровые вопросы строительно-архитектурного направления (недавно был назначен новый замглавы Роман Меркулов, а Алексей Усов возглавил ДАиГ), аппарат и глава могут приступить к работе над социальным «фронтом». О том, как это будет происходить, вы прочитаете на siapress.ru.