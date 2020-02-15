В Нижневартовске в аварии пострадали три пассажира из нелегального такси

В Нижневартовске накануне, 14 февраля, в аварии пострадали три пассажира из нелегального такси.

ДТП произошло около 9 часов вечера возле перекрестка улиц Пермская - Северная.

Как сообщает паблик "ЧП в Нижневартовске", водитель автомобиля "Рено", ехал по улице Северная в сторону улицы Интернациональная. Таксист поворачивал налево, на улицу Пермскую, а автомобиль "Субару" ехал на встречу.

В результате столкновения сильно пострадала машина такси, разные телесные повреждения получили сами водители и три пассажира "Рено". Кстати, водитель этой легковушки не имел лицензии на перевозку людей.