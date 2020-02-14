​В Нижневартовске грабители взломали болгаркой терминал, чтобы вернуть проигранные деньги

В Нижневартовске задержаны двое молодых людей, которых подозревают в ограблении. Преступление совершено в одном из магазинов города. Злоумышленники болгаркой взломали многофункциональный терминал. Сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое подозреваемых 2000 года рождения. Задержанные пояснили, что ранее играли в данный терминал и не раз проигрывали значительные суммы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

Один из подозреваемых уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного причинение тяжкого вреда здоровью. Он помещен в изолятор временного содержания. Другому нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Стоит отметить, что это уже второе подобное преступление, совершенное в городе в феврале. Ранее сообщалось о том, что злоумышленники после крупного проигрыша украли терминал из магазина на улице Индустриальная.