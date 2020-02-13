​В Югре построят межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов

В Югре будет построен комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Туда будут вывозить мусор из Нижневартовска, Мегиона и Нижневартовского района. Соответствующее концессионное соглашение в Ханты-Мансийске заключили директор Департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев и директор ООО «Корпорация СТС» Николай Казаков.

«Создаваемый полигон будет соответствовать всем современным экологическим и санитарным требованиям, предъявляемым к такого рода объектам», – заявил директор Департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

Мощность полигона составит 180 тыс. тонн в год, а площадь, отведенная под строительство, достигает 50 гектар. На объекте будет установлена современная линия сортировки мусора, которая позволит снизить количество отходов, размещенных на полигоне.

Проект планируют завершить в конце 2023 года. «Объем инвестиций по концессионному соглашению около 2,9 миллиарда рублей (без НДС). Срок возврата определен – 10 лет. Это приемлемо и для концессионера, и для концедента», – уточнил директор «Корпорации СТС» Николай Казаков.

Справка:

Итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству и эксплуатации полигона были подведены в ноябре 2019 года. Победителем было признано ООО «Нижневартовское экологическое объединение» (входит в структуру ООО «Корпорация СТС»).