​В Нижневартовске водитель зазевался и опрокинулся в строительный котлован возле «Югра-Молл»

В Нижневартовске накануне, 12 февраля, около 20 часов 55 минут в районе дома №15П по улице Ленина водитель зазевался и опрокинулся в строительный котлован.

Мужчина ехал на своей Мазде по отделенной от проезжей части автостоянке торгового центра «Югра-Молл». Как сообщает пресс-служба ГИБДД Нижневартовска, он отвлекался от дороги, не учел плохую видимость в темное время суток, поэтому не успел среагировать и опрокинулся в строительный котлован.

В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

