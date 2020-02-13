​В прокуратуру Югры поступила жалоба на ситуацию со «скорыми» в Нижневартовске

В прокуратуру Югры поступило обращение проверить исполнение контракта на предоставление машин скорой помощи в Нижневартовске от Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом ИА «СИА-ПРЕСС» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обращение поступило сегодня. По нему проводится работа», - уточнила собеседник агентства.

В конце прошлого года в Нижневартовске сложилась непростая ситуация на городской станции скорой помощи. В декабре сообщалось о том, что водители «скорой» готовы бастовать из-за задержки зарплаты. Тогда по инициативе ОНФ была создана рабочая группа.

Ожидалось, что до 15 января 2020 года на станцию скорой помощи в соответствии с условиями госконтракта будут направлены специально оборудованные автомобили в количестве 12 единиц, с работниками будут заключены трудовые договоры. Однако, по состоянию на 10 февраля выяснилось, что новый подрядчик не исполнил условия контракта, сообщает пресс-служба фронта.

Более того, по данным ОНФ, во время разбирательств выяснилось, что с 1 февраля в город приходит новый подрядчик, выигравший тендер на оказание транспортных услуг станции скорой помощи, у которого нет ни техники, ни ресурсов, а сумма нового контракта существенно ниже, чем у предыдущего подрядчика. Общественники опасаются, предприятие на эти средства качественно не сможет оказывать услугу и вовремя платить зарплату водителям.

«Когда государство выступает в качестве заказчика, основным фактором заключения любого контракта должна выступать не самая низкая цена, а опыт, профессионализм, техническое оснащение компании. Сегодня же миллионные, социально значимые контракты выигрывают конторы с уставным капиталом в 10 тыс, опустив цену, зачастую ниже себестоимости, не имея в наличии никаких ресурсов, ставя тем самым под угрозу качество жизни россиян», - отметил член регионального штаба ОНФ в Югре Владимир Зиновьев.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Нижневартовска Максим Смирнов был вынужден прокомментировать информацию о транспортном обеспечении работы учреждения. В первую очередь, он опроверг увольнение водителей со станции, подчеркнув, что их трудоустройством заняты компании, предоставляющие транспортные услуги медучреждению. Также он заверил, что «скорая» в городе работает в штатном режиме.

Подробнее о ситуации:

Станция скорой помощи Нижневартовска на грани кризиса: с 1 февраля водителям должны сильно урезать зарплату

