​В Нижневартовске в аварии столкнулись шесть машин

В Нижневартовске накануне, 11 февраля, столкнулись шесть машин.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГИБДД по Нижневартовску, авария произошла около 15.30 часов на дороге возле дома №7п по улице Интернациональная. Водитель «Мерседеса» не учел дорожные и погодные условия, въехал в «Ниссан», ехавший в попутном направлении, потом задел «КИА», «Ниссан Альмера», «Рено Сандеро», который в свою очередь ударил «Шкоду».

Полицейские отмечают, что у водителя «Мерседеса» не было страховки. В ДТП никто из участников не пострадал, только автомобили.