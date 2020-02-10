​В Югре спасатели за сутки трижды выезжали на помощь водителям, утопившим свои снегоходы

В минувшие выходные за одни за сутки спасатели «Центроспасс-Югория» трижды выезжали на помощь водителям, утопившим свои снегоходы.

Сначала помощь потребовалась мужчине, чей снегоход утонул в наледи на озере Дачное в Нижневартовском районе. Самому водителю до прибытия спасателей помогли выбраться местные жители.

Чуть позже помощь пришлось оказывать мужчине, который также в наледи утопил снегоход на озере Ольгино в том же районе. Спасатели вытащили водителя — мужчину 1971 года рождения. Его доставили в теплое помещение, но он отказался от медицинской помощи.

Третий вызов оказался ложным. Спасателям позвонили, сообщив что на озере Ольгино затонули еще несколько снегоходов группы рыбаков. Прибыв на место, специалисты «Центроспасс-Югория» никаких следов пострадавших не обнаружили.