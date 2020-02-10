​Жители Нижневартовска заявили о нападении мужчины с ножом. Он угрожал прохожим и раздевался

Жители Нижневартовска сообщили о нападениях вооруженного неадекватного мужчины. Информацию об этом горожане разместили в местном паблике «Инцидент | Нижневартовск». По словам автора поста, злоумышленник снимал одежду, пугал незнакомых людей ножом, однако просил жертв оставаться на месте.

«Стояли на остановке, подошел этот мужчина, спросил сигарету, мы ему сказали не курим, он начал раздеваться, после чего он достал нож и начал угрожать и размахивать им, при этом сказал не отходить от него и не бояться», — говорится в сообщении в соцсетях.

В пресс-службе УМВД по Нижневартовску корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что подобных обращений в городскую полицию не поступало. Также правоохранители отметили, что на прикрепленном к посту фото сложно разобрать, где именно произошла данная ситуация.