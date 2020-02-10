​В Югре мужчина жестоко убил пасынка во время пьяной ссоры

55-летний житель поселка Излучинск Нижневартовского района задержан по подозрению в убийстве приемного сына. Преступление совершено во время пьяной ссоры.

«По версии следствия, 8 февраля около 16 часов в одном из домов по улице Набережная в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры 55-летний местный житель нанес своему приемному сыну, 1979 года рождения, множественные удары ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.