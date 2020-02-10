Жительница Нижневартовска отдала более миллиона рублей экстрасенсам, которые пообещали излечить ее родственников

В Нижневартовске женщина подала заявление в полицию на экстрасенсов, которые пообещали вылечить ее родственников потерпевшей от всех болезней. Потерпевшая перевела мошенникам за их «услуги» 1 288 000 рублей, но никакого положительного результата не было.

Как сообщает пресс-служба нижневартовского УМВД, женщина на протяжении почти трех месяцев платила за сеансы – целители читали мантры и входили в транс. Рекламу об услугах ясновидящих пострадавшая увидела на одном из российских телеканалов.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемых разыскивают.