Нижневартовск стал лидером Югры по числу занятых в малом и среднем бизнесе

Нижневартовск сохраняет лидерство в Ханты-Мансийском автономном округе по числу занятых в малом и среднем бизнесе. Об этом сообщил глава Нижневартовска Василий Тихонов в своем отчете о деятельности за 2019 год в городской думе.

По словам главы, оборот малого и среднего предпринимательства составил 111 миллиардов рублей. Это на полтора процента выше, чем в 2018 году:

«Что такое 1,5%? На самом деле, это 470 рабочих мест, 87 миллионов рублей налогов в бюджет. Каждый третий рубль, заработанный организациями города, приходится на малый и средний бизнес. Это весомые показатели», - рассказал глава города депутатам.

Напомним, из отчета Василия Тихонова стало известно, что Нижневартовску нужно два года, чтобы полностью избавиться от балков и аварийных домов.