В Нижневартовске вахтовик проник в квартиру местного жителя, тяжело ранив его ножом

В Нижневартовске полицейские задержали мужчину из Тюменской области, который тяжело ранил местного жителя: он проник к нему в квартиру и ударил кухонным ножом. Инцидент случился накануне, 8 февраля, на улице Менделеева, 12.

Как сообщает УМВД Нижневартовска, полицейские узнали о происшествии, когда к ним обратились медики - раненного мужчину доставили в больницу. На поиски нападавшего у сотрудников правопорядка ушли сутки, так как злоумышленник оказался вахтовиком.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье "нанесение тяжких телесных повреждений". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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