Нижневартовску нужно два года, чтобы полностью избавиться от балков и аварийных домов

Власти Нижневартовска планируют закрыть вопрос с аварийным жилым фондом в течение следующих двух лет. Об этом стало известно из отчета чиновников о проделанной работе за 2019 год в городском думе:

«В прошлом году мы переселили 464 семьи из аварийного жилья. Это рекорд для Нижневартовска. Практически 1500 человек переехали из непригодного для проживания жилья в благоустроенные квартиры. Мы продолжим эту работу. Мы совместно в течение ближайших двух лет благодаря поддержке Правительства Югры намерены привести к нулю аварийный фонд», - сообщил замглавы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

По словам главы города Василия Тихонова, в Нижневартовске осталось 80 аварийных деревянных домов, из которых 6 - это балочное жилье. Всего с 2012 года власти Нижневартовска устранили почти 700 балков.

Напомним, вопросом расселения балков в Югре оказался недоволен представитель президента России по УрФО Николай Цуканов, поэтому аппарат полпредства проконтролирует, чтобы балки в Югре расселили до 2021 года. Для достижения этой цели даже планируется привлекать силовиков. Главы городов Югры уже получили предостережение от заместителя Генпрокурора.