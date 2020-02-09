Врачи Нижневартовска получили оборудование для лечения бесплодия

Гинекологическое отделение Нижневартовской городской больницы получила новое оборудование, с которым врачи смогут проводить ранее недоступные им операции на репродуктивной системе человека. В числе хирургических операций - лечение бесплодия. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры:

«Лапароскопический метод вмешательства сделал возможным борьбу со многими проблемами, заболеваниями в гинекологической практике, особенно при бесплодии, и имеет самые позитивные отзывы, как наших от пациентов, так и от врачей, работающих на таком прекрасном оборудовании».

Напомним, ранее директор Депздрава Югры просил пациентов рассказать, почему они недовольны врачами.

