​Наивная вартовчанка отдала экстрасенсам более миллиона рублей, после чего обратилась в полицию

67-летняя жительница Нижневартовска оказалась жертвой обмана очередной «ясновидящей». Еще в октябре 2018 года, увидев по телевизору рекламу услуг колдуньи, она решила обратиться за помощью в решении проблем со здоровьем у родственников. По телефону ее проконсультировали некие экстрасенсы, которые стали проводить занятия с впаданием в транс и нашептыванием мантр на ухо потерпевшей. Это продолжалось три месяца, за каждый сеанс колдуны получали от бабушки оплату по системе «Колибри». Суммарно это стоило ей почти 1,3 млн рублей. Правда, без какого-либо эффекта для здоровья ее родных.

Поняв, что ее просто разводили, вартовчанка обратилась в полицию. Силовики возбудили дело о мошенничестве и сейчас ищут подлых экстрасенсов, дабы привлечь их к ответственности по земным законам.