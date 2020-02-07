​В Нижневартовске для фиксации нарушений на перекрестках установили новые камеры с высоким качеством съемки

В Нижневартовске на нескольких перекрестках появилась видеокамеры с высоким качеством съемки.

Новая видеосистема уже установлена на пересечении улиц Мира и Кузоваткина, Интернациональной и Зимней. Всего же в городе камерами оснащены десять перекрестков.

Современное оборудование может фиксировать происходящее сразу на нескольких дорожных полосах, раньше же требовалось устанавливать камеры для каждой полосы. Высокое качество изображения позволяет лучше определять водителей за рулем и распознавать госномера машин.