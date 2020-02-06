​В Нижневартовске из-за пожара эвакуировали десять человек и кошку

Сегодня, 6 февраля, около 17:30 в Нижневартовске загорелась квартира на шестом этаже в доме №93 по улице Мира, сообщает паблик «Нижневартовск | Сейчас»/

Пожарные прибыли в течение пяти минут после поступления сообщения. Однако из-за припаркованных у дома автомобилей к подъезду не смогла подъехать автолестница. К тому времени, когда пожарные проникли в квартиру, мать с двумя детьми самостоятельно покинула помещение. Всего эвакуировали десять человек и даже спасена кошка, никто не пострадал.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. В результате закопчены два балкона и жилая комната, уничтожены личные вещи жильцов. По неподтвержденной информации причиной пожара стало неосторожное обращение детей с огнем.