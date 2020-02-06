​В Лангепасе у мужчины, прилетевшего из Вьетнама, подозревают коронавирус

В Лангепасе госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Заболевший недавно прилетел из Вьетнама.

Об этом случае в соцсети рассказал главный врач «Лангепасской городской больницы» Александр Нохрин. Медик отметил, что молодой человек был госпитализирован с соблюдением всех мер предосторожности. За ним и контактировавшими с ним людьми будет вестись наблюдение.

Также Нохрин заверил, что результаты анализа на коронавирус будут обнародованы, но основания для паники нет.

Еще один потенциальный случай заражения коронавирусом в Югре зафиксирован накануне в Нефтеюганске – там с подозрительными симптомами госпитализирована женщина, которая недавно вернулась из отпуска в Таиланде.