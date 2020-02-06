​В Нижневартовске жители выбирают самого блатного «инвалида»

В Нижневартовске горожане решили устроить конкурс среди блатных «инвалидов». Фотографии автомобилей без знака «инвалид», но с красивыми номерами, припаркованные на местах для лиц с ограниченными возможностями, публикует паблик «Злой вартовчанин | Нижневартовск».
«Мы тоже начали замечать частое нарушений ПДД автомобилей с блатными номерами. И поэтому решили запустить номинацию «Блатной Инвалид 2020», — говорится в посте с первой подборкой нарушителей. — В конце года подведем итоги. Проведем голосование, выберем победителя. И совместно с ГИБДД вручим подарок — квитанцию».
Также администраторы сообщества отмечают, что с уважением относятся к инвалидам, а название номинации «Блатной инвалид 2020» направлено на высмеивание нерадивых нарушителей, и не несет в себе умысла кого-то оскорбить, или унизить.
"1.Перейдите на сайт Госавтоинспекции по этой ссылке и ознакомьтесь с правилами регистрации обращений.
2. Поставьте галочку напротив пункта «С информацией ознакомлен» и нажмите кнопку «Подать обращение».
3. Выберите из списка свой регион и подразделение ГИБДД.
4. Укажите свои фамилию, имя и отчество.
5. Впишите email для ответа. При желании можно добавить почтовый адрес для бумажного письма.
6. Выберите из списка регион, в котором произошло правонарушение, и введите текст заявления. Заявление подаётся в свободной форме, но, чтобы его зарегистрировали и взяли в работу, оно должно содержать несколько важных моментов:
Дата и место. Обязательно укажите точное время, день и место правонарушения.
Обстоятельства. Подробно опишите ситуацию и суть нарушения.
Данные об авто. Запишите госномер, марку и модель машины нарушителя.
Фото и видео, прикреплённые к обращению, также должны соответствовать определённым требованиям. На них отчётливо должен быть виден регистрационный номер авто и сам факт нарушения: красный сигнал светофора, запрещающий знак и другие детали. Также желательно, чтобы на материалах были время и координаты места съёмки.
Для доказательства нарушений парковки лучше использовать видео, поскольку по фото определить, что автомобиль стоит, а не двигается, будет проблематично."
В конце года по количеству протоколов победитель определится автоматически