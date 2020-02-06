​В Нижневартовске жители выбирают самого блатного «инвалида»

В Нижневартовске горожане решили устроить конкурс среди блатных «инвалидов». Фотографии автомобилей без знака «инвалид», но с красивыми номерами, припаркованные на местах для лиц с ограниченными возможностями, публикует паблик «Злой вартовчанин | Нижневартовск».

«Мы тоже начали замечать частое нарушений ПДД автомобилей с блатными номерами. И поэтому решили запустить номинацию «Блатной Инвалид 2020», — говорится в посте с первой подборкой нарушителей. — В конце года подведем итоги. Проведем голосование, выберем победителя. И совместно с ГИБДД вручим подарок — квитанцию».

Также администраторы сообщества отмечают, что с уважением относятся к инвалидам, а название номинации «Блатной инвалид 2020» направлено на высмеивание нерадивых нарушителей, и не несет в себе умысла кого-то оскорбить, или унизить.