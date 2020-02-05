​В Нижневартовске игроманы украли терминал после крупного проигрыша

В Нижневартовске задержаны двое жителей Излучинска, которых подозревают в краже многофункционального терминала. На преступление мужчин толкнул крупный проигрыш.

О преступлении в полицию сообщили сотрудники магазина, расположенного на улице Индустриальная: ночью трое неизвестных проникли в торговую точку и вынесли из помещения терминал, стоимостью порядка 37 тысяч рублей, с находящимися внутри денежными средствами в размере более 68 тысяч рублей.

«Полицейские выяснили, что терминал находился в тамбуре, не оборудованном видеонаблюдением, что и позволило злоумышленникам похитить его и скрыться на автомобиле. По горячим следам выявили автомобиль, в котором находились подозреваемые. Молодые люди уроженцы гп. Излучинск 2000 и 1998 годов рождения. Установлено, что один из задержанных ранее уже судим и понес наказание. По словам злоумышленников, поводом для совершения преступления стала проигранная ранее крупная сумма денег в данном терминале», - рассказали в пресс-службе городского УМВД.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Терминал изъят. Полицейские устанавливают роль каждого участника преступления.