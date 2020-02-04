​Самолет, летевший из Москвы в Новый Уренгой, до утра застрял в Нижневартовске из-за плохой погоды

Самолет «Аэрофлота», вылетевший сегодня, 4 февраля, из Москвы в Новый Уренгой, был вынужден сесть в Нижневартовске и остаться там до утра из-за плохих метеоусловий на Ямале. Соответствующая информация опубликована на онлайн-табло аэропорта столицы Самотлора. Согласно расписанию, рейс SU1502 вылетел из Москвы в 10.35 местного времени и должен был прибыть в Новый Уренгой к 16.10. Предполагалось, что остановка в Нижневартовске продлится до 19.10, но в итоге было принято решение отложить полет до утра. Пассажиры продолжат дорогу в 6 часов. Всем им, согласно авиационным законам России, будет предоставлено горячее питание и гостиница.

В настоящий момент в Новом Уренгое всего минус 12 градусов, но из-за сильного ветра (доходящего до 18 метров в секунду) и метели они ощущаются, согласно Gismeteo, как минус 24. К утру в городе продолжится сильный снегопад (ожидается выпадение 3,2 мм осадков), но ветер немного успокоится.