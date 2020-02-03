​С 1 февраля запись в детскую стоматологию Нижневартовска будет осуществляться только через интернет

С 1 февраля изменяются правила работы «Нижневартовской детской стоматологической поликлиники» – выдача талонов для оказания плановой медицинской помощи будет осуществляться только через интернет.

Запись можно произвести на сайтах:

портал пациента er.dzhmao.ru;

интернет-регистратура Югры https://medbox.ru.

Размещение талонов будет осуществляться по будням с 20 часов.

«Главная цель изменений, которые происходят по результатам анкетирования граждан, - повысить качество предоставляемых услуг и сделать запись на прием к специалисту медицинского учреждения более комфортной. Родителям больше не придется ехать в стоматологическую поликлинику, а записать ребенка на прием к специалисту можно будет, не выходя из дома», – сообщается в посте паблика «Официальный Нижневартовск».

Неотложная помощь оказывается ежедневно с 8.00 до 20.00 часов в смотровом кабинете №16 по адресу: ул. Мира, 33 в порядке очередности.

Справочную информацию можно получить в регистратуре по 25-04-81.